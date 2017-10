Hydropothecary reçoit une licence élargie de stockage du cannabis

GATINEAU, QC--(Marketwired - 17 octobre 2017) - La société Hydropothecary ( TSX CROISSANCE : THCX) (" THCX " ou la " Société ") est heureuse d'annoncer que Santé Canada lui a octroyé une modification de sa licence afin de plus que doubler sa capacité autorisée actuelle de stockage. Celle-ci passe donc de 4 380 à 9 380 kg.

La Société prévoit également construire des espaces d'entreposage supplémentaires pour répondre aux besoins prévus dans le cadre de l'ajout de 250 000 pi2 à ses serres. Grâce à cet agrandissement, sa capacité de production devrait atteindre 25 000 kg de cannabis séché par an.

Le 22 juin 2017, Hydropothecary a obtenu une licence illimitée pour produire et vendre autant de marijuana, d'huiles, de plantes ou de graines qu'il lui était possible d'entreposer.

" Cette augmentation de notre capacité de stockage autorisée, qui vient s'ajouter à notre licence illimitée de production et de vente de marijuana médicale, nous permet de fournir un approvisionnement régulier en cannabis de grande qualité, aussi bien au marché médical qu'au futur marché légal pour les adultes ", a déclaré Sébastien St-Louis, cofondateur et PDG de la Société.

À propos de Hydropothecary

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale cultivée sous la lumière solaire et rigoureusement testée d'une qualité exceptionnelle. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l'excellence du positionnement de THCX en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, Hydropothecary s'implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d'extraction, l'élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s'investit dans l'élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

