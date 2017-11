Hydropothecary se déclare en faveur du projet de loi 157 du Québec

GATINEAU, QC--(Marketwired - 16 novembre 2017) - La société Hydropothecary (" Hydropothecary ") ( TSX CROISSANCE : THCX) marque son appui à la loi 157 du Québec, qui régit la vente et la distribution de cannabis à fins récréatives pour adultes.

" Avec l'introduction du projet de loi 157 régissant la vente et la distribution de cannabis pour le marché récréatif adulte, le Québec a franchi le pas le plus important de son histoire vers le cannabis récréatif, a déclaré Sébastien St-Louis, cofondateur et PDG de Hydropothecary. Nous sommes désireux de travailler avec le gouvernement à l'élaboration d'une loi qui protège la santé et la sécurité de la population du Québec et aide à supprimer le marché noir. "

" Hydropothecary produit et distribue déjà de la marijuana médicale à des milliers de Canadiens à travers le pays. En tant que seul producteur autorisé de marijuana médicale ayant son siège social au Québec et créateur de plus de 100 emplois locaux, Hydropothecary est très consciente de sa responsabilité envers la population québécoise. À mesure que le processus législatif se déroule, nous serons heureux d'avoir l'occasion d'apporter une contribution positive à cette industrie émergente au Québec. "

" Nous avons entrepris une analyse du texte de loi présenté aujourd'hui par la ministre Charlebois. Notre examen initial a permis de dégager les éléments positifs qui y sont présentés, comme la protection de la santé et de la sécurité publiques, les ventes en ligne et les projets pilotes de vente au détail. Ces mesures permettront d'offrir l'accès à des produits de cannabis légaux de qualité contrôlée à des prix compétitifs. "

" Pendant que le Québec avance vers l'adoption de la loi, Hydropothecary continuera de se concentrer sur la protection de la santé et de la sécurité publiques des Québécois en assurant la traçabilité de nos produits de la graine à la vente, en étudiant la conception de l'environnement de vente au détail proposé et en veillant à la capacité du Québec à devenir autosuffisant en matière de production de cannabis. En ce qui concerne ces questions, nous espérons que notre expérience et notre feuille de route pourront aider le gouvernement à créer une approche responsable, bien réglementée et innovatrice par rapport au cannabis au Québec ", a conclu M. St-Louis.

À propos de la société Hydropothecary (THCX)

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale cultivée sous la lumière solaire et rigoureusement testée d'une qualité exceptionnelle. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l'excellence du positionnement de THCX en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, Hydropothecary s'implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d'extraction, l'élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s'investit dans l'élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

