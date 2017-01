ICAR et Technologies D-BOX ont le plaisir d'annoncer l'ouverture prochaine du plus grand centre de simulateur de mouvement en course automobile au Canada

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 jan. 2017) -

Note aux rédacteurs : Une photo est associée à ce communiqué de presse.

ICAR, le complexe de sports motorisés par excellence au Canada, et Technologies D-BOX inc. (ci-après « D-BOX ») (TSX:DBO), chef de file mondial en matière de technologie de mouvement immersive, sont fiers d'annoncer la création, à Mirabel, du plus grand centre de simulateur de mouvement en course automobile au Canada. L'ouverture est prévue à l'hiver 2017.

Ce centre, dont la conception a nécessité de nombreux mois de travail et fait appel à la passion d'ICAR, à l'expertise de VRX Simulators et à la technologie de mouvement avant-gardiste de D-BOX, permettra enfin aux amateurs de course de vivre l'expérience proposée par dix nouveaux simulateurs de course à la fine pointe de la technologie.

« La réalisation de ce projet d'envergure est le fruit d'un talent, d'une ingéniosité et d'un enthousiasme formidables, souligne Marc Arseneau, président d'ICAR. Notre centre donnera aux passionnés de course automobile de tous les niveaux la possibilité de perfectionner leurs habiletés à l'aide d'un simulateur révolutionnaire. Qui plus est, nos installations permettront aux amateurs de sensations fortes de passer, sur place, d'une piste en réalité virtuelle à un véritable circuit pour une expérience doublement exaltante offerte nulle part ailleurs. »

Ces nouveaux simulateurs de course automobile reflètent parfaitement la volonté d'ICAR d'exploiter les technologies les plus récentes pour demeurer à l'avant-garde d'un secteur connaissant un essor rapide.

« Nous sommes enchantés d'avoir pu participer à la création du plus grand centre de simulation au pays, déclare Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. ICAR est un complexe exceptionnel qui nous permet de présenter notre technologie de mouvement tout en offrant à ceux qui carburent à l'adrénaline une expérience de course aussi palpitante qu'inédite dans un environnement de réalité virtuelle hyperréaliste. »

« L'intégration des mouvements mis au point par VRX aux simulateurs D-BOX conçus pour l'expérience ICAR permettra aux pilotes de s'entraîner de façon virtuelle et ainsi de mieux comprendre la réalité de la conduite d'un véhicule exotique », ajoute Yannick Gemme, vice-président des ventes, simulation et formation de D-BOX.

Les passionnés de course pourront avoir un avant-goût de l'expérience offerte par les simulateurs D-BOX au stand d'ICAR (emplacement 14 au niveau 5) durant le Salon International de l'auto de Montréal, qui aura lieu au Palais des congrès du 20 au 29 janvier 2017.

ICAR

Situé à Mirabel, ICAR est un complexe multidisciplinaire ultra moderne qui propose des expériences fortes en adrénaline. Ses installations comprennent une longue piste de 3,4 km offrant 16 virages, une piste de course d'accélération (drag) et de dérapage contrôlé (drift) en plus d'un circuit tout-terrain. Le circuit, conçu par des pilotes de course professionnels, détient une certification de la FIA et de l'ASN. Plus qu'une simple piste de course, ICAR est le terrain de jeux des aventuriers en quête d'adrénaline et de sensations fortes. La mission d'ICAR est d'offrir à ses clients une expérience inoubliable. icarexperience.ca

Technologies D-BOX inc.

Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO) conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de mouvement à la fine pointe de la technologie, destinés aux marchés du divertissement et de la simulation et formation. Cette technologie unique et brevetée utilise des effets de mouvement programmés spécifiquement pour chaque contenu visuel et envoyés à un système de mouvement intégré dans une plateforme, un siège ou tout autre produit. Les mouvements qui en résultent sont parfaitement synchronisés aux images projetées à l'écran et offrent ainsi une expérience immersive d'un réalisme sans précédent. d-box.com

VRX SIMULATORS

Depuis plus de 15 années, VRX collabore avec les chefs de file du secteur de la technologie et du jeu pour mettre au point des systèmes qui repoussent les limites actuelles des solutions interactives pour la formation et le divertissement. Grâce à l'étendue de ses connaissances, VRX conçoit et produit des solutions de simulation extraordinaires et polyvalentes pour des clients aux quatre coins du monde en alliant équipements haut de gamme, logiciels de pointe et expertise.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/1083210.jpg