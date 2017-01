ICEMAN 2017 - Les guerriers de Valcartier prouvent à nouveau leur endurance et leur détermination

VALCARTIER, QUÉBEC--(Marketwired - 26 jan. 2017) -

Lors de la seconde édition du défi « ICEMAN » qui s'est tenue hier et aujourd'hui à Valcartier, les membres du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canda (5 GBMC) ont une fois de plus repoussé leurs limites. Sous la forme d'un pentathlon hivernal, les militaires ont alors été mis à l'épreuve en franchissant près de 25 km à la marche, en ski, en raquette et à la course.

Faits en bref

ICEMAN

ICEMAN comporte les épreuves suivantes : 5,5 km de marche avec charge (environ 35 lb), de 8,7 km de ski militaire, de 5 km de raquette, de 5,5 km de course et de tir avec arme personnelle. Soit un total de 24,7 km!

Plus de 400 militaires provenant principalement des 8 unités du 5 GBMC ont pris part à la 2 e édition d'ICEMAN

édition d'ICEMAN À la différence de 2016, la participation à cette 2 e édition du défi ICEMAN a été élargie aux compétiteurs des autres formations de l'Armée. Plus de 50 concurrents provenant notamment de Gagetown (N.-B.) et de Petawawa (Ont.) ont alors concouru pour la première fois dans ce challenge. Des soldats français et américain ont également pris part à la compétition

édition du défi ICEMAN a été élargie aux compétiteurs des autres formations de l'Armée. Plus de 50 concurrents provenant notamment de Gagetown (N.-B.) et de Petawawa (Ont.) ont alors concouru pour la première fois dans ce challenge. Des soldats français et américain ont également pris part à la compétition Meilleur temps ICEMAN individuel (global) : 2 h 25 min 38 s (major David Lacombe, 3 e Bataillon, Royal 22 e Régiment)

Bataillon, Royal 22 Régiment) Meilleur temps ICEMAN individuel (femme) : 3 h 35 min 43 s (caporal Diane Morin, 2 e Bataillon, Royal 22 e Régiment)

Bataillon, Royal 22 Régiment) Meilleur temps ICEMAN en équipe : 2 h 31 min 07 s (unité gagnante = 3 e Bataillon, Royal 22 e Régiment)

Bataillon, Royal 22 Régiment) Le challenge ICEMAN s'ajoute aux Jeux d'hiver du 5 GBMC, un événement pris au sérieux par les unités, dont les participants se sont préparés pendant plusieurs semaines

Les épreuves du défi ICEMAN visent en particulier à promouvoir la robustesse physique et la résilience mentale chez les membres du 5 GBMC

JEUX D'HIVER

En plus des cinq épreuves d'ICEMAN, les soldats ont réalisé les épreuves des Jeux d'hiver du 5 GBMC, soit un match de hockey et du souque à la corde, ainsi qu'une course tous grades (militaires du rang et officiers)

Pour le 5 GBMC, les Jeux d'hiver sont une tradition qui se perpétue depuis au moins quarante ans à Valcartier

Les épreuves des Jeux d'hiver ont pour objectifs principaux de favoriser l'esprit d'équipe, la bonne forme physique et morale, ainsi que la saine compétition chez les soldats

Citation

« L'esprit de cohésion et le dépassement de soi sont pour moi des valeurs importantes à promouvoir dans les rangs militaires. ICEMAN, qui combine plein air et sport en contexte hivernal, incarne le summum du défi qui peut être lancé à des militaires basés dans une province nordique comme le Québec. De mon passage comme commandant de brigade, je suis particulièrement fier d'avoir pu enrichir la tradition des Jeux d'hiver à Valcartier. En plaçant la barre haute et en ouvrant nos portes aux compétiteurs militaires d'ailleurs au Canada et dans le monde, nous nous assurons d'avoir à Québec une compétition hivernale de calibre mondial. Je félicite donc tous les participants et j'applaudis aussi les organisateurs de ce défi. »

- Brigadier-général Michel-Henri St-Louis, commandant du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada

Liens associés

Facebook 5 GBMC

Résultats d'ICEMAN 2017 (termes-clés « ICEMAN 2017 »)