Ici, pour vous - Déjà 200 ans et toujours là : BMO dévoile une façon tout à fait originale de faire un voeu

- BMO invite les gens où qu'ils soient à faire un voeu, grand ou petit, au cours de l'année de son bicentenaire - Faire un voeu, rien de plus facile! Choisissez la catégorie de votre voeu, formulez votre voeu et lancez votre pièce numérique en ligne sur le site www.BMO200.com, ou lancez-la directement dans une fontaine BMO200, une première en son genre

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 24 jan. 2017) - Pour célébrer ses 200 ans, BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui qu'il exaucera des vœux, grands et petits, pour remercier les communautés où la Banque est présente.

Tout au long de 2017, BMO réalisera des vœux de diverses catégories, dont les suivantes : Vert, Relations, Héritage et Communauté. Dans le cadre des célébrations de son bicentenaire, la Banque invite les particuliers et les organismes à faire un vœu en visitant le site www.BMO200.com ou en se rendant à l'une des fontaines interactives BMO200 comme celle qui a été dévoilée à la First Canadian Place de Toronto. Cameron Fowler, chef, Services bancaires Particuliers et Entreprises, Canada, et d'autres membres du Comité de direction, assistaient au lancement officiel de l'initiative.

« Nous n'aurions pas pu trouver une meilleure façon de célébrer et de vous remercier en vous redonnant d'une manière qui décrit parfaitement ce que nous sommes comme entreprise, et qui renforce la promesse que nous avons faite dès nos tout débuts : Ici, pour vous », a déclaré M. Fowler. « Nous sommes fiers d'être la première banque du Canada. Cette initiative est l'expression moderne de ce que nous avons toujours soutenu : les clients et les communautés que nous servons font notre force ».

Faire un vœu

Le public pourra faire des vœux et les partager dans les fontaines de vœux BMO200 qui se déplaceront dans plusieurs villes au cours de 2017. Les vœux peuvent aussi être formulés et partagés où qu'on se trouve, par voie numérique, sur le site www.BMO200.com. En personne, en se rendant à une fontaine BMO200, ou par le biais du site Web, il suffit aux visiteurs de choisir la catégorie de leur vœu, de formuler leur vœu et de lancer leur pièce numérique à l'écran en direction de la fontaine. La fontaine et l'expérience numérique sont toutes deux interactives et s'animent lorsque le vœu est formulé. Les participants pourront aussi partager leur vœu avec leurs amis.

Les personnes qui voudront faire un vœu et le partager pourront se rendre à la première fontaine BMO200, qui se dresse sur ses 17 pieds de hauteur, à la First Canadian Place, au centre-ville de Toronto, jusqu'au début de mars. Par la suite, la fontaine se déplacera à Chicago pour le printemps, puis à Montréal pour l'été, avant de revenir à Toronto pour la célébration du bicentenaire de la Banque le 3 novembre 2017. Des versions mobiles plus petites de la fontaine seront installées à divers endroits et lors d'événements et activations spéciaux commandités par BMO tout au long de l'année.

« Nous nous attendons à ce que les gens viennent faire toutes sortes de vœux dans la fontaine BMO200 dans les prochains mois - qu'il s'agisse de verdir des espaces publics ou de reconnaître des gens qui se sont dépassés pour le bien de leur communauté », a ajouté M. Fowler. « BMO souhaite que chaque vœu formulé, aussi petit soit-il, puisse créer un effet d'entraînement durable. »

La fontaine BMO200

Unique en son genre, la fontaine BMO200 a été conçue de manière à fusionner l'ancienne technologie avec des composantes numériques à la fine pointe. Elle a été créée en collaboration avec Mosaic, l'agence de marketing expérientiel de BMO, avec une équipe d'experts en technologie et en infrastructure ultra qualifiés de Globacore, avec l'équipe de développement Web et d'expérience numérique de Secret Location, et avec les talents créatifs des artistes multidisciplinaires canadiens Jennifer Marman et Daniel Borins. Le concept rend hommage au passé en joignant 50 000 pastilles mobiles - une ancienne technologie utilisée dans les gares ferroviaires pour indiquer les destinations - avec des technologies numériques qui s'animent lorsqu'on interagit avec la fontaine. Cette structure cinétique plus grande que nature cadre parfaitement avec l'engagement de la Banque envers l'innovation et avec sa quête incessante de trouver de nouvelles façons de rejoindre les clients.

« Nous avons vu un lien intrinsèque entre les pièces de monnaie, la formulation de vœux et la création d'un héritage. Nous voulions que le mouvement représente le geste de la pièce de monnaie qui percute l'eau et fait onduler la surface de l'eau », explique M. Borins. « Tout comme la riche histoire de BMO, le concept de la fontaine unit le passé et l'avenir par les pastilles mobiles et la séquence technologique complexe qui produit l'interactivité de l'installation. »

200 ans, ça se fête!

Un ouvrage célébrant le bicentenaire de BMO intitulé Un destin plus grand que soi : L'histoire de la Banque de Montréal de 1817 à 2017 écrit par Laurence B. Mussio, historien du monde des affaires de l'Université McMaster, est disponible ici.

Pour faire un vœu, visitez www.BMO200.com.

Pour lire plus d'histoires sur BMO et son empreinte sur les collectivités, visitez https://history.bmo.com.

