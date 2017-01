Idénergie lance un nouveau système de gestion d'énergie renouvelable résidentiel

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 24 jan. 2017) - Idénergie inc. annonce aujourd'hui une percée dans la conversion solaire et la gestion des énergies renouvelables avec le lancement de sa plateforme de gestion d'énergie résidentielle. Ce système combine différents modules de conversion d'énergie solaire, de recharge bidirectionnelle pour voitures électriques et d'onduleurs permettant de générer du courant alternatif pour la maison et de vendre les surplus d'électricité au réseau. Ces modules sont simplement insérés, au besoin, dans un support mural, facilitant l'installation et l'expansion du système.

Alors que l'installation d'énergie renouvelable était d'ordinaire réservée aux installateurs spécialisés, cette nouvelle gamme de convertisseurs permettra maintenant aux électriciens d'offrir ce type de service. En ciblant une diminution des coûts d'installations des projets solaires, la technologie d'Idénergie accroîtra leur taux d'adoption en permettant à un plus grand nombre de propriétaires de devenir autoproducteurs.

« C'est une période prometteuse pour l'industrie solaire. Nous sommes convaincus que notre technologie aura un impact significatif sur la façon dont nous gérons l'énergie domestique. De manière similaire à une tour d'ordinateur dont nous pouvons sélectionner les différents périphériques selon nos besoins, les propriétaires du système pourront configurer facilement leur installation en insérant les modules appropriés dans le support mural d'Idénergie. Cette plateforme électronique offrira une grande flexibilité aux propriétaires et leur permettra d'agrandir leur système pour répondre à l'évolution de leurs besoins dans le temps. », explique Pierre Blanchet, Président d'Idénergie.

La plateforme a été optimisée pour gérer l'énergie à haute efficacité grâce à sa propre technologie de micro-gille interne à haut voltage et son système de communication par fibre optique à haute vitesse. Elle intègre aussi une compatibilité avec les futurs réseaux intelligents, permettant aux fournisseurs d'électricité d'interagir avec les sources énergétiques distribuées sur leurs réseaux afin de mieux gérer la demande électrique.

Idénergie cherche actuellement des investisseurs qualifiés pour se joindre à cette mission prometteuse et des bêta-testeurs au Québec qui ont (ou envisagent d'acquérir) un système d'énergie renouvelable. Pour plus d'informations sur la technologie, visitez :

http://idenergie.ca/fr/convertisseur-solaire-idenergie/