IDT entre sur le marché des ondes millimétriques avec l'introduction des solutions modem intégrées les plus performantes du marché

Integrated Device Technology, Inc. (IDT) ( NASDAQ : IDTI) a présenté aujourd'hui sa nouvelle génération de modems à ondes millimétriques (mmWave) de la classe 10 Go/s destinés aux déploiements d'infrastructure sans fil de classe opérateurs à la fois pour l'accès et le backhaul. Le RWM6050 d'IDT(R) est le premier modem double à ondes millimétriques hautement intégré (PHY + MAC + CAN/CNA + formation de faisceau) ciblant des applications telles que l'accès fixe sans fil large bande, le WTTx, la connexion (backhaul) de petites cellules, le service 5G et d'autres applications émergentes.

Dans un premier temps, le RWM6050 supportera les activités dans la bande de 57 à 71 GHz et élargira à l'avenir son support à d'autres bandes de fréquences micro-ondes et ondes millimétriques. Il peut être couplé à des chipsets de RF à ondes millimétriques, afin de fournir un débit de plusieurs gigaoctets à plusieurs centaines de mètres de distance. Il est hautement configurable grâce à une interface radio qui offre une intégration facile avec les solutions RF.

Parmi les principales caractéristiques du RWM6050, on compte le modem double et l'intégration de la couche de présentation (front end) à signaux mixtes. Ces fonctionnalités constituent une solution unique en termes de coût et d'efficacité énergétique. Chaque modem dans le RWM6050 produira des liaisons point à point et point à multipoint, afin de simplifier la planification et l'architecture des réseaux fixes sans fil et les petites cellules 5G/LTE. IDT prévoit d'introduire d'autres modèles de modems, ainsi que des émetteurs-récepteurs compagnons, afin d'offrir aux clients une solution complète de bout en bout.

« Tirant parti de notre longue expérience et notre grande expertise dans la réalisation de solutions d'interconnexion en temps réel, y compris notre leadership incontesté dans le domaine RapidIO pour stations de base, nous sommes heureux de vous présenter la gamme de produits RapidWave, qui va élargir considérablement notre marché potentiel », a déclaré Sean Ventilateur, vice-président et directeur général de la division Informatique et Communications chez IDT. « L'accès sans fil large bande à débit multi-gigaoctets permettra non seulement de répondre aux défis de bande passante actuels concernant le trafic dans l'infrastructure sans fil, mais aussi de permettre de nombreux nouveaux services qui ne sont pas concevables aujourd'hui. »

Quelques caractéristiques clés du RWM6050 :

-- Modem double -- Transmission multi-gigaoctets avec exploitation adaptative des liaisons -- Antenne à réseau de phases avec formation de faisceau de pointe -- Interface radio configurable -- Modulation et canalisation flexible -- Synchronisation intégrée des réseaux

Le RWM6050 utilise un procédé CMOS 28 nm standard et est fourni dans un boîtier compact 484-BGA 19 x 19 mm. IDT prévoit d'introduire le prototype et le kit de développement du RWM6050 au deuxième trimestre 2017.

À propos d'IDT

Integrated Device Technology, Inc. développe des solutions système qui optimisent les applications de ses clients. Les produits d'IDT, leader sur le marché dans les domaines de la RF, de la synchronisation, du transfert de puissance sans fil, de la commutation séquentielle, des interfaces, des CI de gestion de batterie, des CI de conditionneurs de signal pour capteurs et des capteurs environnementaux, font partie du large éventail de solutions complètes de signaux mixtes proposées par la société dans les secteurs des communications, de l'informatique, de l'automobile et de l'industrie. Basée à San José, en Californie, la société IDT dispose d'installations de conception, de fabrication et de commercialisation, ainsi que de distributeurs partenaires dans le monde entier. Les actions d'IDT sont cotées en bourse (NASDAQ Global Select Stock Market(R)) sous le symbole « IDTI ». Pour en savoir plus sur IDT, rendez-vous sur : www.IDT.com. Suivez IDT sur Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube et Google+.

