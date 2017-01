Illinois Tool Works intègre ses entreprises d'équipement pour assemblages électroniques au sein d'une nouvelle division ITW EAE

MINNEAPOLIS, MN--(Marketwired - Jan 10, 2017) - ITW a intégré trois de ses entreprises : Speedline Technologies, Vitronics Soltec et Despatch Industries. Cette nouvelle division consolide toutes ses entreprises d'équipement pour assemblages électroniques et de technologie de traitement thermique, et mènera ses activités sous le nom ITW EAE.

ITW EAE unit des marques de classe mondiale en matière d'équipement pour assemblages électroniques : MPM Printers, Camalot Dispensers, Electrovert Cleaners and Soldering Solutions, Vitronics Soltec Soldering Solutions et Despatch Thermal Processing Technology.

Toutes ces marques ont une réputation de perfection dans leurs procédés. En vue de créer des produits fiables, les fabricants ont besoin de vitesse, de précision et de reproductibilité. Chaque produit fabriqué est mesuré par sa capacité à tenir ses promesses. L'expertise et l'expérience combinées du groupe ITW EAE devrait continuer à stimuler l'innovation et la vitesse de développement des technologies de nouvelle génération.

« Nous avons combiné les fonctions administratives d'ITW EAE, dont les ressources humaines, les finances et l'informatique, et avons consolidé l'ensemble des stratégies en matière d'équipements et de services sous une structure de gestion unifiée, a déclaré Pat O'Brien, vice-président/directeur général d'ITW EAE. Les clients conserveront leur accès à l'ensemble de l'équipement via leur canal de vente existant, mais notre recherche visant à offrir des nouvelles solutions en réponse aux nouvelles opportunités du secteur sera appliquée à l'ensemble d'ITW EAE et non à une seule catégorie de produits. »