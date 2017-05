Immunotec annonce la réalisation de l'arrangement

VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC--(Marketwired - 18 mai 2017) - Immunotec inc. (TSX CROISSANCE:IMM), une société de vente directe et un chef de file dans le secteur de la nutrition (« Immunotec » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui la réalisation de l'opération de fermeture par voie de plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« arrangement ») préalablement annoncée et aux termes de laquelle 1111267 B.C. Ltd., une filiale d'Immuno Holding, S.A. de C.V. (ensemble, « Immuno Holding »), a acquis toutes les actions émises et en circulation de la Société (les « actions ») pour une contrepartie en espèces de 0,485$ par action.

« En tant que nouveau membre de la famille Immunotec, j'ai hâte de travailler collaborativement avec la direction et les employés d'Immunotec au Québec, aux États-Unis et au Mexique, ainsi qu'avec son réseau de plus de 100,000 consultants indépendants, afin de stimuler la croissance d'Immunotec », a dit Mauricio Domenzain, le dirigeant d'Immuno Holding. « Ensemble, nous poursuivrons la vision partagée par les fondateurs de la Société et par Dr Gustavo Bounous afin de positionner ImmunocalMD comme un choix nutritionnel mondial et de continuer à améliorer un plus grand nombre de vies à l'aide de ce produit extraordinaire. »

Charlie Orr, chef de la direction d'Immunotec, a ajouté : « Alors qu'Immunotec a célébré l'année dernière sa 20e année de commercialisation et 40 années de recherche, cette transaction représente un nouveau chapitre excitant dans l'histoire d'Immunotec et dans le cadre de l'essor continu de sa croissance et de son succès. »

Afin de recevoir la contrepartie pour leurs actions payable aux termes de l'arrangement, les actionnaires inscrits d'Immunotec doivent compléter et signer la lettre d'envoi qui leur a été communiquée avec la circulaire de sollicitation de procurations par la direction pour l'assemblée extraordinaire des actionnaires d'Immunotec tenue le 11 mai 2017, et transmettre cette lettre d'envoi à Société de fiducie Computershare du Canada (le « dépositaire ») avec les certificats représentant leurs actions et tout autre document ou écrit que le dépositaire pourrait raisonnablement requérir. Une copie de la lettre de transmission peut aussi être obtenue en communiquant avec le dépositaire et est disponible sur SEDAR sous le profil d'Immunotec à www.sedar.com. Toute question concernant le paiement de la contrepartie, y compris toute requête afin d'obtenir une autre copie de la lettre d'envoi, devrait être adressée au dépositaire par téléphone au 1-800-564-6253 ou par courriel à corporateactions@computershare.com.

Les actionnaires dont les actions sont immatriculées au nom d'un courtier en valeurs, un courtier en placements, une banque, une société de fiducie, un fiduciaire ou tout autre intermédiaire similaire par l'entremise duquel les porteurs véritables d'actions détiennent leurs actions (ensemble, un « intermédiaire »), d'un dépositaire ou d'un prête-nom, devraient communiquer avec cet intermédiaire, ce dépositaire ou ce prête-nom pour obtenir de l'aide afin de déposer leurs actions et devraient suivre les instructions de cet intermédiaire, de ce dépositaire ou de ce prête-nom pour déposer leurs actions.

Compte tenu de la réalisation de l'arrangement, il est prévu que l'arrêt des négociations des actions sera déclaré à l'ouverture des marchés le 18 mai 2017 et que les actions seront retirées de la cote de la Bourse de croissance TSX peu après. La Société a fait demande aux autorités réglementaires en valeurs mobilières afin de cesser d'être un émetteur assujetti aux fins de la législation en valeurs mobilières.

À propos d'Immunotec

Immunotec est une entreprise canadienne qui développe, fabrique, met en marché et vend des produits nutritifs basés sur la recherche par l'entremise de canaux de vente directe aux consommateurs au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en République dominicaine, au Royaume-Uni et en Irlande. L'entreprise offre une gamme complète de produits de nutrition, de soins de la peau et de bien-être, qui visent la santé, la gestion du poids, l'énergie et la forme physique. Consultez le site www.immunotec.com pour en savoir plus.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » (collectivement, de l'« information prospective ») au sens des lois en valeurs mobilières applicables. L'information prospective se reconnaît souvent, mais pas toujours, par l'utilisation de mots tels que « prévoir », « croire », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « cibler », « projeter », « pourrait », « devra », « devrait » ou des mots similaires laissant entendre la possibilité d'issues futures ou un libellé laissant entendre la possibilité de perspectives données.

L'information prospective incluse dans le présent communiqué est fondée sur les croyances actuelles de la Société ainsi que sur les hypothèses posées par la Société et sur l'information dont elle dispose actuellement. Bien que la Société considère que ces hypothèses sont raisonnables en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement, elles pourraient se révéler inexactes.

De par sa nature, l'information prospective incluse dans le présent communiqué comporte des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, et des risques que les prédictions, les prévisions, les projections et d'autres informations prospectives ne soient pas atteintes. Le lecteur est mis en garde quant au fait de ne pas se fier indûment à la présente information prospective étant donné que divers facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats actuels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans cette information prospective. Pour obtenir des renseignements à l'égard des risques et incertitudes connus et d'autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus dans l'information prospective, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction la plus récente d'Immunotec qu'on peut consulter à www.sedar.com ainsi qu'à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » figurant dans le rapport de gestion le plus récent d'Immunotec qu'on peut aussi consulter à www.sedar.com. Lorsqu'ils se fient à de l'information prospective pour prendre des décisions relativement à Immunotec, les investisseurs et d'autres personnes devraient considérer soigneusement les facteurs qui précèdent et d'autres incertitudes et événements potentiels. En outre, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est donnée à la date du présent communiqué, et la Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser l'une ou l'autre des informations prospectives, que ce soit par suite d'une nouvelle information, d'événements futurs ou autrement, sauf comme cela peut être requis par les lois applicables. L'information prospective contenue dans le présent communiqué renvoie expressément à cette mise en garde.