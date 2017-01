Inauguration de logements éconergétiques abordables à Yarmouth

YARMOUTH, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 17 jan. 2017) - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont investi 400 000 $ dans la rénovation d'un ensemble de logements abordables dans la région de Yarmouth. L'immeuble bénéficie de technologies novatrices, qui permettent d'économiser jusqu'à 80 % de l'énergie. L'ensemble Hebron Heights compte huit logements d'une chambre avec coin-détente et un logement d'une chambre destinés aux aînés, aux personnes seules et aux familles à faible revenu. Le financement a été rendu possible grâce à l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

Colin Fraser, député de Nova-Ouest, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Zach Churchill, ministre des Affaires municipales et des Communications de la Nouvelle-Écosse, étaient présents aujourd'hui à l'inauguration officielle.

Faits en bref

Hebron Heights est un ensemble de logements sociaux rénové en 2016 et bénéficiant de technologies passives. On estime qu'il consomme au bas mot 80 % moins d'énergie qu'un immeuble collectif standard remis à neuf selon les normes du Code national du bâtiment.

Cet ensemble fait partie du portefeuille de logements sociaux de la province de la Nouvelle-Écosse et sera administré par la Western Regional Housing Authority.

Citations

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, en Nouvelle-Écosse, et partout au Canada, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts concertés de nos partenaires, nous pouvons tendre une main secourable aux personnes dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons à la prospérité économique et au bien-être de toute la collectivité. » - Colin Fraser, député de Nova-Ouest

« Nous sommes heureux de travailler avec notre partenaire fédéral et d'avoir pu transformer le centre résidentiel Hebron en un nouvel ensemble de logements abordables pour personnes âgées ou handicapées de notre collectivité. Le recours à des technologies éconergétiques passives pour la construction de cet ensemble est un autre exemple de notre engagement envers un environnement durable et à offrir plus de logements abordables en Nouvelle-Écosse. » - Zack Churchill, ministre des Affaires municipales et des Communications de la Nouvelle-Écosse

Liens connexes

