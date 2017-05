Inauguration de nouveaux logements locatifs abordables à Toronto

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 17 mai 2017) - Une grande cérémonie d'inauguration de logements locatifs abordables a eu lieu aujourd'hui dans le quartier Casa-Emery Village, à Toronto.

Cet ensemble polyvalent est composé de 348 logements locatifs abordables, dont un certain nombre sont destinés aux aînés et aux immigrants récents. Cet immeuble fait partie d'un grand projet qui, une fois terminé, constituera la pierre angulaire du quartier en expansion d'Emery Village, à Toronto.

Casa-Emery Village a reçu près de 36,7 millions de dollars en financement du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Ontario dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable. Cet ensemble a aussi reçu 7,1 millions de dollars d'aide financière de la Ville de Toronto.

Cet investissement finance 348 logements de location abordables destinés aux personnes dans le besoin, dont les aînés et les immigrants récents. Les commodités pour les résidents comprennent une bibliothèque/salle d'étude, une salle de réception, un gymnase, une buanderie et un espace pour les vélos, en plus d'un espace commercial.

Judy Sgro, députée fédérale de Humber River-Black Creek, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et l'honorable Chris Ballard, ministre du Logement de l'Ontario et ministre responsable de la Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté, en ont fait l'annonce. Ana Bailão, conseillère municipale et défenseure du droit au logement et présidente du comité du logement abordable de la Ville de Toronto, a également pris la parole.

Faits en bref :

Il a aussi été question de plusieurs autres ensembles de logements abordables de Toronto, qui ont tous reçu un financement en vertu de l'Entente Canada-Ontario concernant l'Investissement dans le logement abordable, notamment :

50 logements abordables situés au 230, rue Sackville, dans le cadre du plan de revitalisation de Regent Park, qui ont reçu plus de 14 millions de dollars.

40 logements abordables situés au 180, rue Sackville, également dans le cadre du plan de revitalisation de Regent Park, qui ont reçu plus de 4,8 millions de dollars.

20 logements abordables pour les résidents autochtones vivant à l'extérieur des réserves, situés au 22-26, chemin Norwood, qui ont reçu 2,1 millions de dollars.

4 logements abordables situés au 1330, avenue Wilson, qui ont reçu 597 750 dollars.

4 logements abordables situés au 3207, chemin Kingston, qui ont reçu 547 200 dollars.

Citations :

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, à Toronto, et partout au Canada, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts concertés de nos partenaires, nous pouvons tendre une main secourable aux personnes dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de toute la collectivité de Camrose. » - Judy Sgro, députée fédérale de Humber River-Black Creek

« L'Ontario continue d'être un solide partenaire pour la Ville de Toronto en fournissant aux résidents des programmes de logement efficaces et axés sur les gens, qui leur permettent en outre de continuer à s'établir dans les quartiers qu'ils aiment. En travaillant ensemble, nous pouvons garantir que chaque famille a accès à un logement abordable dans la ville où elle choisit d'élire domicile. » - Chris Ballard, ministre du Logement de l'Ontario et ministre responsable de la Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté

« Je tiens à remercier l'équipe de Medallion Corporation pour son dévouement dans la construction de logements abordables de qualité à Toronto. Ce n'est qu'au moyen d'engagements solides et permanents de la part de nos partenaires provinciaux et fédéraux, et de nos partenaires en aménagement que la Ville peut réussir à fournir un logement adéquat à tous les résidents. » - Ana Bailão, présidente du comité du logement abordable de la Ville de Toronto

« Depuis le début, Medallion est ravi d'être un partenaire actif de cet aménagement transformationnel et de travailler entre tous les ordres de gouvernement pour s'assurer que l'abordabilité du logement demeure prioritaire. Cette collaboration est le fruit de nombreuses années de préparation et nous sommes fiers de nous tenir aux côtés de nos partenaires pour souligner la réussite d'une étape importante pour la collectivité. Casa à Emery Village est une histoire de logements qui offrent qualité et accessibilité et nous célébrons aussi les nouveaux résidents qui vont y élire domicile. » - Howard Paskowitz, MBA, directeur de projet, Medallion Corporation

Liens connexes :

- La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le 1-800-668-2642 ou visitez le www.schl.ca.

- L'investissement dans les programmes de logement abordable fait partie du plan de l'Ontario pour créer des emplois, faire croître l'économie et aider les gens dans leur vie quotidienne. Depuis 2003, la province a engagé plus de 5 milliards de dollars pour financer le logement abordable, ce qui a contribué à créer plus de 22 000 logements locatifs abordables et à financer plus de 335 000 réparations et améliorations dans des logements sociaux et abordables. L'administration provinciale fournit en outre de l'aide pour payer les loyers et verser la mise de fonds à plus de 93 000 ménages dans le besoin. Ces investissements complètent les engagements pris dans le cadre de la récente mise à jour de la Stratégie à long terme de logement abordable, et appuient son objectif de mettre fin à l'itinérance d'ici 2025. Pour obtenir davantage de renseignements sur le logement abordable en Ontario, visitez le site ontario.ca/logementabordable.

- Si vous souhaitez en savoir plus sur les initiatives de logement abordable de la Ville de Toronto, y compris le nouveau programme Portes ouvertes, visitez le http://www.toronto.ca/affordablehousing.

