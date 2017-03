Inauguration d'un centre de santé à la Pourvoirie du Cap au Leste dans la région de Sainte-Rose-du-Nord

Le gouvernement du Canada soutient les projets qui favorisent la croissance du tourisme au Canada

SAINTE-ROSE-DU-NORD, QUÉBEC--(Marketwired - 7 mars 2017) - Le tourisme constitue une excellente occasion de diversification économique à l'échelle tant nationale que régionale. En ce sens, l'appui du gouvernement du Canada à des projets à vocation touristique reflète sa volonté de soutenir les actions qui entraînent des retombées économiques substantielles dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, annonce que la Pourvoirie du Cap au Leste a obtenu une aide financière de 625 000 $ sous forme de contribution remboursable pour bonifier l'offre touristique locale.

Les fonds consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC ont été utilisés pour réaliser un projet d'expansion et de modernisation de cette pourvoirie qualifiée de 4 saisons. Le type d'activités et d'hébergement offerts à la Pourvoirie sont en adéquation avec les valeurs de respect de la nature et avec l'authenticité du concept « Ma cabane au Canada ».

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« L'aide financière annoncée aujourd'hui illustre clairement notre engagement à favoriser une croissance durable et la prospérité au Canada. Le projet de la Pourvoirie du Cap au Leste contribuera à la stimulation et à la vitalité de notre région et démontre la détermination du gouvernement du Canada à travailler de près avec les intervenants du milieu à l'essor de l'industrie touristique régionale. »

Denis Lemieux, député de Chicoutimi - Le Fjord

« Le gouvernement du Canada appuie des projets qui, comme celui de la Pourvoirie du Cap au Leste, mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique et l'offre touristique, et profitent aux familles ainsi qu'à la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter @DevEconCan