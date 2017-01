Inauguration d'un ensemble de logements abordables avec mesures de soutien au Cap-Breton

SYDNEY, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 13 jan. 2016) - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse, en compagnie de partenaires de la collectivité, ont célébré aujourd'hui l'inauguration d'un ensemble de huit logements abordables à Whitney Pier. Cet ensemble, exploité par Share, Support and Recovery Inc., propose des logements locatifs abordables avec services de soutien aux personnes ayant des besoins complexes dans la collectivité.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Mark Eyking, député de la circonscription fédérale de Sydney-Victoria, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que par Derek Mombourquette, député de la circonscription provinciale de Sydney-Whitney Pier, au nom de l'honorable Joanne Bernard, ministre des Services communautaires et ministre responsable de Housing Nova Scotia.

Faits en bref

Share, Support and Recovery Inc. est un organisme communautaire formé en 2012 au moyen d'un partenariat entre la Nova Scotia Health Authority, New Dawn Enterprises et la Fondation de la Sydney Credit Union. Cet organisme est en grande partie chargé d'offrir des logements et des services de soutien pour répondre aux besoins des personnes ayant des problèmes de santé et des problèmes sociaux complexes.

L'ensemble comprend huit nouveaux logements d'une chambre conçus pour favoriser l'autonomie et le rétablissement des personnes à faible revenu aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

Les gouvernements fédéral et provincial, par l'entremise de la SCHL et de Housing Nova Scotia, ont versé une contribution de 200 000 $ au titre de l'Affordable Housing New Rental Program, subventionné au moyen de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (2014-2019). Il faut aussi souligner la contribution financière de 400 000 $ de la Fondation de l'Hôpital régional du Cap-Breton et celle de 200 000 $ du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI). Housing Nova Scotia a également fait don d'une parcelle de terrain pour y ériger le bâtiment.

Depuis le lancement de la SPLI, près de 35 000 Canadiens sans abri ou à risque de le devenir ont bénéficié d'occasions d'éducation et de formation, plus de 34 000 ont reçu de l'aide pour trouver un emploi, plus de 6 000 nouveaux lits ont été créés, et plus de 82 000 personnes ont reçu de l'aide pour se trouver un logement plus stable.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer la construction d'un ensemble de huit logements abordables à Whitney Pier pour prévenir et réduire l'itinérance en Nouvelle-Écosse. Chaque segment de notre société doit être traité avec dignité et respect et avoir l'occasion d'apporter une contribution significative. Notre gouvernement est déterminé à renforcer les collectivités au moyen de réalisations comme celle-ci. » - Mark Eyking, député fédéral de Sydney-Victoria

« Un logement sûr et abordable est l'un des plus grands besoins des personnes qui vivent avec une maladie mentale ou un problème de toxicomanie ou qui sont en rétablissement. Ces nouveaux logements abordables représentent le fondement pour aider ces personnes à obtenir les soins de santé et l'aide communautaire dont elles ont besoin, tout en favorisant leur autonomie » - Derek Mombourquette, député provincial de Sydney-Whitney Pier

« La générosité des donateurs de la Fondation de l'Hôpital régional du Cap-Breton nous a permis de fournir plus de 2 000 000 $ de financement pour les services de santé mentale, dont les sommes consacrées à cet ensemble. Nous sommes incroyablement fiers de continuer de soutenir une initiative aussi noble pour les résidents du Cap-Breton » - Brad Jacobs, chef de la direction, Fondation de l'Hôpital régional du Cap-Breton

« Si nous nous fions à l'expérience de nos clients, ainsi qu'aux nombreuses recherches, l'accès à un logement sûr et abordable et à des mesures de soutien est un facteur clé en santé mentale. En permettant aux personnes atteintes d'une maladie mentale grave de bien se loger, nous contribuons à leur capacité de se rétablir et d'être des citoyens plus présents dans leur collectivité. » - Dre Linda Courey, directrice principale, Santé mentale et toxicomanie, Nova Scotia Health Authority

« Les contributions que nous soulignons aujourd'hui - celles des gouvernements fédéral et provincial et celle de la Fondation de l'Hôpital régional du Cap-Breton - renforcent la mission de notre organisation. Le fait que l'initiative SHIMI (Supported Housing for Individuals with Mental Illness) bénéficie du soutien continu de tous les ordres de gouvernement et de nos partenaires illustre un engagement envers notre vision en tant qu'organisation et valide l'excellent travail de nos employés exceptionnels et de nos collègues du Conseil d'administration ». - Steve Lilley, président du Conseil d'administration, Share, Support and Recovery Inc.

