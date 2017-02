Inauguration d'un nouvel ensemble de logements locatifs abordables pour aînés à Warman

Société canadienne d'hypothèques et de logement

WARMAN, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 3 fév. 2017) - L'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, et un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement souligneront l'inauguration d'un nouvel ensemble de logements abordables à Warman.