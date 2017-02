Inauguration d'un nouvel ensemble de logements locatifs abordables pour aînés à Warman

WARMAN, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 6 fév. 2017) - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan, ainsi que Warman Mennonite Special Care Home Inc., ont célébré aujourd'hui l'inauguration d'un nouvel ensemble de logements locatifs abordables pour aînés. Situé au 201, boulevard Centennial, à Warman, l'ensemble North View Mennonite viendra ajouter un total de 72 unités dans la communauté, dont 20 qui ont bénéficié de contributions financières des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), Mme Sheryl Spence, mairesse de la Ville de Warman, et Jim Wiebe, administrateur de la Warman Mennonite Special Care Home Inc., en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Faits en bref

Par l'entremise de la SCHL et de la SHC, les gouvernements fédéral et provincial versent ensemble une contribution de 800 000 $ pour 20 unités de cet ensemble de 72 unités en application du programme de subvention au logement locatif issu de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) 2014-2019.



Les 20 unités sont des studios, chaque unité ayant une superficie d'environ 288 pieds carrés (26,75 mètres carrés) et étant dotée d'une cuisine complète et d'une salle de bains. Les nouvelles unités sont reliées à la résidence pour personnes âgées, qui comprend un total de 72 unités (32 unités du marché locatif, 20 unités à location viagère et 20 studios à loyer abordable).



La Ville de Warman fournit une contribution de 100 000 $ pour cet ensemble résidentiel.



Le reste du financement d'environ 15,3 millions de dollars sera fourni par Warman Mennonite Special Care Home Inc.



Cet ensemble, North View Mennonite Haven, appartient à Warman Mennonite Special Care Home Inc., qui a été fondé en août 1967 en tant que société sans but lucratif.

Citations

« Nous savons qu'il est important pour les personnes âgées de pouvoir vivre de manière autonome auprès de leur famille et de leurs amis. L'inauguration de North View Mennonite Haven constitue un autre exemple de l'engagement de notre gouvernement à faire en sorte que les aînés puissent profiter d'un environnement sûr et stable. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement du Canada, la Ville de Warman et Warman Mennonite Special Care Home Inc. afin d'offrir des options de logement abordable aux aînés de cette communauté. Plus important encore, les aînés qui habiteront dans la résidence North View Mennonite Haven s'y sentiront en sécurité. »

- L'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Nous souhaitons la bienvenue à North View Mennonite Haven Home dans notre communauté. Cet établissement offre diverses options de logement abordable à nos aînés qui souhaitent rester près de leur famille et de leurs amis. Nos aînés font partie de notre passé et de notre présent et ils continueront de faire partie intégrante du futur de Warman, qui s'annonce des plus dynamiques et excitants. »

- Madame Sheryl Spence, mairesse de Warman

« Cet agrandissement revêt une grande importance pour nos aînés. Chaque semaine, je reçois des appels de personnes qui doivent trouver un nouveau toit pour un de leurs proches. C'est tellement bon de pouvoir leur répondre que nous pouvons les aider. »

- Jim Wiebe, administrateur de la Warman Mennonite Special Care Home Inc.

Liens connexes :

