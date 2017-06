Inauguration d'un nouvel ensemble de logements pour aînés à Saskatoon

SASKATOON, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 22 juin 2017) - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan, ainsi que l'organisme Elim Lodge Inc. (Elim), ont inauguré Hyde Park View, un nouvel ensemble comptant 140 logements locatifs pour aînés à Saskatoon. Quinze logements sont conçus pour les aînés à faible revenu.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Don Morgan, ministre de l'Éducation et député provincial de Saskatoon Southeast, au nom de l'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Par l'entremise de la SCHL et de la SHC, les gouvernements fédéral et provincial ont versé ensemble une contribution de 600 000 $ pour 15 des 140 logements par l'intermédiaire du programme de subvention au logement locatif issu de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) 2014-2019. Elim a versé environ 37 millions de dollars sous forme de mise de fonds en argent, de financement hypothécaire et de ventes de baux viagers. La Ville de Saskatoon a fourni 320 325 $ en financement et en abattement prévu de l'impôt foncier pour l'ensemble.





Hyde Park View est situé au 333, Slimmon Place, à Saskatoon. Il s'agit d'un établissement axé sur le vieillissement chez soi comportant des caractéristiques et une conception de construction qui permet aux aînés de bénéficier de divers niveaux de services et de soins. Plusieurs commodités sont offertes aux locataires, notamment une salle à manger et des options de repas.





Des 140 logements de Hyde Park View, 15 sont des logements locatifs, 25 sont des logements avec soins personnels et 100 sont des logements offerts à location viagère. Chacun des 15 logements locatifs est destiné à des personnes autonomes.





Les logements d'une chambre et ceux d'une chambre avec coin de détente ont des superficies allant de 60,6 m 2 (653 pi 2 ) à 85,3 m 2 (918 pi 2 ).





(653 pi ) à 85,3 m (918 pi ). Elim est un organisme caritatif chrétien sans but lucratif, constitué en personne morale en 1981 afin d'offrir aux aînés des logements sûrs et abordables ainsi que l'autonomie.

« Le gouvernement du Canada a pris l'engagement d'aider les aînés du Canada, et cet important investissement est la preuve que nous respectons cet engagement. Notre gouvernement est fier d'avoir pu contribuer à aider les aînés à faible revenu à répondre à leurs besoins en matière de logement en finançant cet important projet. Nous continuerons de collaborer avec des organismes comme Elim Lodge afin de veiller à ce que les groupes vulnérables aient accès à des logements sûrs et abordables. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Nous sommes fiers d'avoir pris part au projet Hyde Park View qui va fournir aux aînés des logements sûrs et de qualité qui répondent à leurs besoins respectifs. Tout le monde a besoin d'un chez-soi, et l'événement d'aujourd'hui témoigne de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos efforts. Notre gouvernement est déterminé à soutenir ceux dont les besoins sont les plus pressants et à contribuer à offrir aux aînés un milieu sûr et stable axé sur l'esprit de communauté. » - L'honorable Don Morgan, ministre de l'Éducation et député provincial de Saskatoon Southeast

« La Ville de Saskatoon est fière de collaborer à cet investissement qui aidera les aînés de Saskatoon à se procurer un logement sûr et à renforcer leur sentiment d'appartenance à la collectivité. Ce qui rend ce projet si important, c'est que plus de 10 % des logements de Hyde Park View sont destinés à des aînés à faible revenu, ce qui fait de Saskatoon une ville qui soutient nos citoyens et quartiers les plus vulnérables. » - Monsieur Charlie Clark, maire de la Ville de Saskatoon

« Elim Lodge Inc. a pour mandat de fournir des logements abordables aux adultes de 50 ans et plus. Notre nouvel établissement, Hyde Park View, ajoute 140 logements et 216 000 pi2 de surface habitable au marché du logement pour aînés de Saskatoon. Cette expansion importante de notre organisme sans but lucratif a été rendue possible grâce, en partie, au généreux soutien financier du gouvernement du Canada et de la province de la Saskatchewan. Nous remercions nos gouvernements d'avoir mis en place une initiative visionnaire dont le but est de collaborer avec des organismes comme le nôtre pour fournir des logements abordables indispensables. » - Greg Foley, chef de la direction, Elim Lodge Inc.

