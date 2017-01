Industries renouvelables Canada annonce des changements à sa structure et à son équipe de direction

OTTAWA, ON--(Marketwired - 11 janvier 2017) - Après cinq ans de travail assidu chez Industries renouvelables Canada (IRCanada), Andrea Kent quittera son poste de présidente à la fin du mois. Mme Kent rejoindra un des membres fondateurs de l'association, soit GreenField, en tant que vice-présidente chargée des relations gouvernementales et des communications. Nous sommes également ravis d'annoncer que Mme Kent se joindra au conseil d'administration d'IRCanada.

Dans ce contexte, les membres du conseil d'administration d'IRCanada ont décidé de jouer, au sein de l'association, un rôle plus actif auprès des principaux intervenants dans le milieu, y compris auprès du gouvernement. Notre conseil d'administration qui se compose de membres chevronnés se trouvant à la tête de compagnies spécialisées en biocarburant de partout au pays, a joué un rôle déterminant dans la conception de la première génération de politiques canadiennes relatives aux carburants renouvelables. Cette décision fut prise par le conseil d'administration d'IRCanada dans le but de partager son expertise sectorielle à un moment critique durant lequel les gouvernements partout au pays font face au défi de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur des transports.

Cette nouvelle structure et cette nouvelle approche contribueront à garantir la place d'IRCanada comme représentant de cette industrie alors que les producteurs canadiens de carburant renouvelable développent la capacité de production nationale et jouent un rôle plus important dans l'atteinte des cibles de réductions des émissions de GES. À cette fin, IRCanada continuera à travailler en collaboration avec les acteurs gouvernementaux afin d'augmenter le volume total de carburants renouvelables requis dans l'essence et dans le diesel (qui se situe présentement à 5 % d'éthanol pour l'essence et à 2 % de biodiesel pour le diesel). L'augmentation à 10 % de la part d'éthanol et à 5 % de celle du biodiesel pourra contribuer à réduire la quantité totale des émissions de GES à environ neuf mégatonnes par année, ce qui équivaudrait au retrait annuel de nos routes de près de deux millions de voitures.

" Au nom d'IRCanada, je voudrais remercier Andrea Kent pour sa contribution à notre association et l'accueillir comme membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration d'IRCanada souhaite participer directement à la collaboration de l'association avec les intervenants et les gouvernements. Cette transition assurera la continuité de notre travail pendant que IRCanada cherche à avancer la contribution de notre industrie à l'économie canadienne et à l'amélioration de notre environnement. " - Jim Grey, Président du conseil, IRCanada.

À propos d'IRCanada

IRCanada est le principal représentant des producteurs canadiens de biocarburants à combustion propre tels que l'éthanol, le biodiesel et le diesel renouvelable. Cette industrie génère présentement plus de 3,5 milliards de dollars en bénéfices économiques et ce, tout en contribuant à la réduction de la quantité de gaz à effet de serre émise par le secteur des transports.