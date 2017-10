Industries Toromont Ltée complète l'acquisition de Hewitt

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 27 oct. 2017) - Toromont Industries Ltd./Industries Toromont Ltée (TSX:TIH)) annonce aujourd'hui qu'elle a complété l'acquisition précédemment annoncée des activités et des actifs nets d'exploitation du Groupe Hewitt.

« Nous remercions Jim Hewitt et son équipe pour l'effort commun extraordinaire déployé pour compléter cette acquisition très importante pour Toromont », a indiqué Scott J. Medhurst, président et chef de la direction de Toromont. « Nous sommes par ailleurs reconnaissants de la confiance accordée par Caterpillar envers Toromont afin de nous appuyer sur les bases solides des deux compagnies. Nous sommes honorés de prendre la barre d'une organisation qui a été bâtie au cours de générations successives par une équipe dévouée. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux employés de Toromont et avons hâte de perpétuer l'héritage de Hewitt. »

À propos de Toromont

Toromont Industries Ltd./Industries Toromont Ltée regroupe deux unités d'exploitation : Le Groupe Équipement et CIMCO. Le Groupe Équipement comprend un des plus grands concessionnaires Caterpillar sur le plan des revenus et du territoire géographique - couvrant les provinces canadiennes de Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec, l'Ontario et le Manitoba, en plus de la majeure partie du territoire du Nunavut. En outre, le Groupe comprend des activités de location parmi les importantes de l'industrie, un secteur complémentaire de manutention de pièces et un secteur de matériel agricole. CIMCO est un leader du marché des services de conception, d'ingénierie, de fabrication et d'installation de systèmes de réfrigération récréatifs et industriels. Les deux unités d'exploitation offrent un service après-vente complet pour leurs produits. Vous pouvez trouver ce communiqué de presse ainsi que de plus amples renseignements sur Industries Toromont au www.toromont.com.