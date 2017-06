INFINITI offre un stage de rêve à un jeune étudiant ingénieur Canadien chez Renault Sport Formula One Team

MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 8 juin 2017) -

Un étudiant ingénieur de London, Ontario remporte l'édition canadienne 2017 de la réputée INFINITI Engineering Academy.

Âgé de 23 ans, Matthew Crossan, un étudiant à l'Université Western, a remporté un stage exceptionnel d'un an au cours duquel il travaillera avec INFINITI et Renault Sport Formula One™ Team.

Crossan, ainsi que six autres gagnants du monde entier, commencera son stage d'un an en octobre prochain, au Royaume-Uni.

Un étudiant ingénieur du Canada participera à un stage professionnel unique dans les milieux de l'automobile et de la Formule 1. En effet, INFINITI a annoncé que Matthew Crossan est le gagnant de l'INFINITI Engineering Academy 2017 pour le Canada.

Choisi parmi des milliers de candidats, et l'ayant emporté aujourd'hui face à neuf autres finalistes lors d'une finale très disputée chez Luciani INFINITI, à Montréal (Québec), Matthew Crossan, originaire de London, Ontario et âgé de 23 ans, s'envolera en octobre pour le Royaume-Uni, où il vivra une expérience professionnelle hors du commun, en travaillant avec la crème des ingénieurs sur les technologies de pointe de l'industrie automobile et des sports motorisés. Le prix comprend les billets d'avion, l'hébergement, un véhicule de fonction INFINITI ainsi qu'un salaire.

Étudiant en Maitrise en Sciences de l'Ingénierie à l'Université Western, Crossan travaillera d'abord six mois au centre technique de Renault Sport Formula One Team à Enstone, puis six mois au centre technique européen d'INFINITI à Cranfield, tous deux au Royaume-Uni. Il jouera alors un rôle important dans le transfert de connaissances et de compétences techniques entre Renault Sport Formula One Team et INFINITI.

" Chaque année, l'intérêt des candidats du monde entier, de même que leur niveau de talent exceptionnel, ne cesse de nous impressionner. Voyant les réalisations des anciens diplômés de l'Academy, qui ont ensuite réussi professionnellement dans l'industrie l'automobile et celle des sports motorisés, les étudiants ingénieur sont de plus en plus nombreux à vouloir vivre cette expérience incomparable pour lancer leur carrière ", remarque Tommaso Volpe, directeur mondial d'INFINITI Motorsport.

" Avec la F1 qui gagne en pertinence pour l'industrie automobile, et les stages qui mettront cette année encore plus l'accent sur la conception de voitures de route, nous formons une nouvelle génération d'ingénieurs capables de faire le pont entre les deux ", ajoute-t-il.

" Marque de véhicules haut de gamme et partenaire technique de Renault Sport Formula One Team, INFINITI se donne pour mission d'améliorer l'expérience client en s'appuyant sur les découvertes entourant la haute performance issues des sports motorisés, " explique Stephen Lester, directeur général d'INFINITI Canada. " Les programmes comme l'INFINITI Engineering Academy nous aident à atteindre cet objectif, et je suis honoré d'y participer encore cette année, en tant que juge de cette deuxième finale canadienne. Les finalistes doivent être fiers de ce qu'ils ont accompli aujourd'hui, et je me réjouis à l'idée de voir comment la carrière de Matthew s'épanouira après cette expérience inestimable. "

Crossan a commenté ainsi sa victoire : " Quand j'ai entendu mon nom, je ne le croyais pas! En finale, j'ai côtoyé neuf autres candidats très compétents, qui méritaient tous de gagner. C'est donc pour moi un grand privilège de remporter le stage. J'ai vraiment hâte de commencer, et je vais tout faire pour montrer que je mérite cette occasion extraordinaire. "

L'INFINITI Engineering Academy, maintenant à sa quatrième édition annuelle, est un concours unique en son genre pour trouver les meilleurs aspirants ingénieurs. En 2017, sept personnes, soit une par région - Asie-Pacifique, Canada, Chine, Europe (y compris la Russie), Mexique, Émirats Arabes Unis et États-Unis -, gagneront la chance de travailler avec INFINITI et Renault Sport Formula One Team. L'édition 2017 de l'Academy a attiré plus de 12 000 candidatures provenant de 41 pays, soit près du triple de l'an dernier - un nouveau record.

INFINITI

INFINITI Motor Company Ltd. a son siège social à Hong Kong et est représenté dans 50 marchés partout dans le monde. La marque INFINITI a été lancée en 1989. L'ensemble de ses véhicules haut de gamme est actuellement construit dans des usines situées au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. INFINITI envisage également d'étendre ses capacités de fabrication au Mexique d'ici 2017. Les studios de design INFINITI sont situés à Atsugi-Shi près de Yokohama, à Londres, à San Diego et à Beijing. INFINITI est en train de conduire une offensive commerciale majeure. INFINITI est actuellement au cœur d'une importante campagne de lancement de produits. La marque a été largement saluée pour son design emblématique et ses technologies d'aide à la conduite novatrices.

