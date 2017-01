Inscrivez-vous à l'événement Au fil de l'espoir de Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu, présenté par la Banque Canadienne de l'Ouest

Les participants qui recueillent le plus de fonds courront la chance de gagner un voyage exotique au Costa Rica

TORONTO, ON--(Marketwired - 12 janvier 2017) - Votre nouvelle résolution est de mettre un peu d'aventure dans votre vie tout en aidant votre communauté? Cet événement est parfait pour vous! Relevez un défi extraordinaire et inscrivez-vous à l'événement national de collecte de fonds Au fil de l'espoir de Make-A-Wish®/Fais-Un-VœuMD, présenté par la Banque Canadienne de l'Ouest.

" L'événement Au fil de l'espoir en est maintenant à sa sixième année, et nous sommes très touchés par l'incroyable appui que nous avons reçu de la part des communautés d'un bout à l'autre du pays ", a déclaré Jennifer Klotz-Ritter, présidente et chef de la direction de Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu Canada. " Tout le monde est gagnant lorsque vous participez à l'événement. Vous avez la chance de relever un défi exaltant et l'argent recueilli aide Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu à créer des expériences inoubliables pour des enfants dont la santé est gravement menacée. Nous remercions la Banque Canadienne de l'Ouest (CWB) de se joindre à nous encore une fois à titre de commanditaire présentateur national et de continuer d'appuyer l'événement et notre mission. "

Au fil de l'espoir est un événement palpitant qui invite les participants à recueillir un minimum de 1 500 $ pour avoir la chance unique de descendre en rappel sur un édifice de leur ville tout en aidant à réaliser des vœux d'enfants. L'événement Au fil de l'espoir aura lieu dans plus de dix villes au Canada, du mois de mai jusqu'en octobre 2017. L'événement est ouvert au grand public et les personnes intéressées doivent s'inscrire sur le site aufildelespoir.ca. Veuillez noter que l'inscription est gratuite pour un temps limité et que les places sont accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Il y a plusieurs façons de participer : à titre individuel, en équipe, ou en groupe pour faire descendre en rappel votre patron, votre professeur ou votre chef d'équipe. Vous pouvez également commanditer un autre participant ou l'événement.

" Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Make-a-Wish/Fais-Un-Vœu ", affirme Jeff Bowling, vice-président directeur et chef régional de CWB à Calgary, et membre du conseil d'administration local de Make-a-Wish/Fais-Un-Vœu. M. Bowling a descendu en rappel dans le cadre de l'événement pendant trois années consécutives. " Descendre en rappel sur un édifice est exaltant, mais ce qui me plaît le plus de cette expérience, c'est de voir les enfants réaliser le vœu dont ils rêvent depuis longtemps. Le fait de contribuer à embellir leur vie et celle de leurs familles est extrêmement gratifiant. "

En 2016, l'événement Au fil de l'espoir de Make-A-Wish®/Fais-Un-VœuMD a dépassé son objectif en recueillant plus de 1,4 million de dollars. L'objectif de 2017 est 1,6 million de dollars.

Concours national de collecte de fonds de 2017

Nous encourageons les participants de l'événement Au fil de l'espoir à se fixer un objectif de collecte de fonds plus élevé cette année, pour courir la chance de gagner un prix formidable! En effet, les participants qui amassent 3 000 $ ou plus seront automatiquement inscrits au tirage d'un voyage pour deux personnes au Costa Rica, offert par WestJet et Monograms, de la famille de marques Globus.

Pour connaître les détails du concours et réserver votre place à l'événement Au fil de l'espoir 2017 de Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu, présenté par la Banque Canadienne de l'Ouest, visitez aufildelespoir.ca.

Cliquez ici pour voir la vidéo promotionnelle officielle d'Au fil de l'espoir.

À propos de Make-A-Wish®/Fais-Un-VœuMD Canada

Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu Canada est un organisme dynamique qui réalise les vœux d'enfants dont la santé est gravement menacée, afin d'apporter espoir, force et joie. En plus du bureau national, huit (8) sections régionales exaucent les vœux d'enfants qui en ont besoin, d'un bout à l'autre du pays. Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu Canada est affilié à Make-A-Wish® International, le plus important organisme exauçant des vœux au monde, qui a réalisé les vœux et les rêves de plus de 350 000 enfants depuis 1980. Pour en savoir davantage, visitez faisunvoeu.ca.

À propos du Groupe CWB

CWB Group (CWB) est une organisation offrant des services financiers diversifiés aux entreprises et aux particuliers, partout au Canada. Le siège social de CWB est situé à Edmonton, en Alberta. CWB offre entre autres des services bancaires complets dans ses 41 succursales, alors que ses services bancaires en ligne sont fournis par Canadian Direct Financial (CDF). CWB Equipment Financing, National Leasing, CWB Maxium Financial et CWB Optimum Mortgage offrent un financement spécialisé et hautement adaptable. Des services de fiducie sont offerts par l'entremise de Canadian Western Trust. Des services complets de gestion du patrimoine sont offerts par CWB Wealth Management, qui comprend les entreprises Adroit Investment Management, McLean & Partners Wealth Management et Canadian Western Financial. À titre de société ouverte cotée à la Bourse de Toronto (TSX), CWB est inscrite sous les symboles " CWB " (actions ordinaires) et " CWB.PR.B " (actions privilégiées de série 5). Pour en savoir plus, visitez cwb.com.