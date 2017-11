Institut Fraser Avis Aux Médias : L'Institut Fraser publie son Bulletin annuel des écoles secondaires du Québec ce samedi, 11 novembre

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 10 novembre 2017) - Samedi le 11 novembre, l'Institut Fraser émettra le Bulletin 2017 des écoles secondaires du Québec, la référence incontournable pour mesurer les progrès des écoles.

Il donne aux parents l'information qu'ils peuvent difficilement trouver ailleurs, en montrant quelles écoles secondaires publiques et privées du Québec se sont améliorées et celles qui accusent un recul, à l'aide de sept indicateurs de performance établis à partir de résultats d'examens à l'échelle de la province.

Samedi le 11 novembre à 0500 (EST), un communiqué de presse plus étoffé sera diffusé sur Marketwired.

Les résultats complets pour les 455 écoles secondaires seront aussi disponibles sur www.compareschoolrankings.org.

Suivez l'Institut Fraser sur Twitter | Visitez notre page Facebook

L'Institut Fraser est un organisme public indépendant d'éducation et de recherche sur les politiques publiques. Basé au Canada, il a des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal et entretient des liens étroits avec un réseau mondial de groupes de réflexion dans 87 pays. Sa mission consiste à améliorer la qualité de vie des Canadiens, de leurs familles et des générations à venir en étudiant, en mesurant et en diffusant largement les effets des politiques gouvernementales, de l'entreprenariat et des choix sur leur bien-être. Pour protéger l'indépendance de l'Institut, ce dernier n'accepte pas de subventions ni de contrats de recherche des gouvernements. Visitez www.fraserinstitute.org.