Institut Fraser Avis Aux Médias : Quelle est l'attractivité du Québec pour les investissements miniers? Le Sondage annuel auprès des sociétés minières publié ce mardi, 28 février

CALGARY, AB--(Marketwired - 27 février 2017) - Mardi le 28 février, l'Institut Fraser publiera son Sondage annuel auprès des sociétés minières.

Le sondage de cette année examine 104 territoires dans le monde, incluant les provinces canadiennes, et les classe selon leur attractivité pour les investisseurs d'après les réponses à un sondage auprès de dirigeants de sociétés minières du monde entier.

Un communiqué de presse contenant plus d'information sera émis sur Marketwired, mardi le 28 février à 5 h (heure de l'Est).

Le sondage complet sera disponible en format PDF pour téléchargement gratuit à www.fraserinstitute.org.

Suivez l'Institut Fraser sur Twitter | Visitez notre page Facebook

L'Institut Fraser est un organisme public indépendant d'éducation et de recherche sur les politiques publiques. Basé au Canada, il a des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal et entretient des liens étroits avec un réseau mondial de groupes de réflexion dans 87 pays. Sa mission consiste à améliorer la qualité de vie des Canadiens, de leurs familles et des générations à venir en étudiant, en mesurant et en diffusant largement les effets des politiques gouvernementales, de l'entreprenariat et des choix sur leur bien-être. Pour protéger l'indépendance de l'Institut, ce dernier n'accepte pas de subventions ni de contrats de recherche des gouvernements. Visitez www.fraserinstitute.org.