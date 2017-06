Institut Fraser Avis Aux Médias : Quelle ville canadienne impose le plus lourd fardeau administratif et les coûts de conformité les plus élevés à la construction domiciliaire? Parution d'une nouvelle étude jeudi, le 22 juin 2017

VANCOUVER, BC--(Marketwired - 21 juin 2017) - l'Institut Fraser publiera une nouvelle étude examinant le développement résidentiel et la réglementation dans les principales villes à travers le Canada.

L'étude sur les nouvelles maisons et la bureaucratie intitulée New Homes and Red Tape in Canada: Residential Land-Use Regulation in British Columbia, Alberta, Ontario, and Quebec, compare les grandes villes canadiennes et leurs banlieues d'après les délais d'approbation des permis et les coûts engagés pour observer les règlements de construction domiciliaire.

Un communiqué de presse plus détaillé paraîtra sur Marketwired, le 22 juin à 5 h (heure de l'Est).

