Institut Fraser Communiqué De Presse : La performance des étudiants s'améliore dans un plus grand nombre d'écoles secondaires au Québec

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 11 novembre 2017) - Selon le classement scolaire annuel de l'Institut Fraser publié aujourd'hui, un plus grand nombre d'écoles secondaires québécoises montrent des signes d'amélioration de la performance des étudiants qu'il y a d'écoles en déclin.

Le Bulletin 2017 des écoles secondaires du Québec classe 455 écoles publiques, privées, francophones et anglophones, en s'appuyant dans une large mesure sur les résultats d'examens à l'échelle de la province en français, anglais, sciences, mathématiques et histoire.

Dans le classement de cette année, 57 écoles affichent une amélioration statistiquement significative, comparativement à 46 écoles qui subissent une baisse de rendement.

" Aucun type d'école ni aucune ville, n'a le monopole de l'amélioration. Divers types d'établissement de tout le Québec qui desservent des étudiants possédant différentes caractéristiques personnelles, ont trouvé le moyen de s'améliorer année après année ", déclare Yanick Labrie, agrégé supérieur à l'Institut Fraser.

Parmi les écoles qui se sont améliorées au cours des quatre dernières années, il y a des écoles publiques et des écoles indépendantes, anglophones et francophones.

Et elles sont situées un peu partout dans la province : Montréal, Sherbrooke, Québec, Baie-Comeau, Saguenay, et Saint-Jérôme qui a quatre écoles secondaires avec des pointages améliorés.

En fait, sept écoles secondaires relevant de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord dans les Laurentides au nord de Montréal, ce qui inclut Saint-Jérôme, ont amélioré leurs notations au cours des quatre dernières années.

" On ignore pourquoi tant d'écoles de cette commission scolaire s'améliorent, mais ce devrait être une priorité pour le ministère de l'Éducation d'en trouver la raison afin d'appliquer les leçons apprises ailleurs dans la province ", selon Labrie.

Les résultats détaillés de l'ensemble des 455 écoles se trouvent sur le site www.compareschoolrankings.org.

