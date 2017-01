Integra Gold et Goldcorp s'associent à IBM, Microsoft, Accenture et Cisco pour l'événement #DisruptMining

VANCOUVER, BC--(Marketwired - 12 janvier 2017) -

Points saillants du communiqué :

Des géants technologiques s'associent à la première annuelle de l'événement #DisruptMining pour mettre de l'avant des technologies de pointe en vue d'explorer les applications potentielles dans le secteur minier, et s'engagent à parrainer l'événement afin de soutenir des organismes caritatifs et créer des bourses d'innovation minière : Microsoft HoloLens, le premier ordinateur holographique autonome au monde, sera sur place et offrira aux personnes présentes l'occasion d'explorer le potentiel de cette technologie de pointe axée sur la réalité augmentée appliquée au secteur minier - https://disruptmining.com/#microsoft IBM fournit la plus grande plateforme de systèmes cognitifs pour l'industrie minière par l'entremise d'IBM Watson - Watson est une révolution industrielle en soi, qui digère d'énormes quantités de données à des vitesses inouïes et qui permet d'aller au-delà de l'intelligence humaine pour atteindre un niveau de certitude tout en tenant compte des risques - https://disruptmining.com/#ibm Accenture et sa solution Connected Mine - Combinent la mobilité, l'infonuagique et l'analytique pour aider les sociétés minières à gérer de façon plus efficiente leurs opérations à ciel ouvert - www.accenture.com/digitalmining Cisco ou la réinvention numérique de l'exploitation minière - Cisco fournit la technologie et l'expertise des réseaux numériques qui sous-tend la transformation de l'industrie minière et qui permet d'assurer la sécurité des travailleurs, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficience - http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/industries/materials-mining.html

La date limite pour s'inscrire à #DisruptMining a été reportée au 25 janvier 2017

Les cinq finalistes recevront un voyage toutes dépenses payées à Toronto (Canada) pour faire une présentation lors de la soirée en direct #DisruptMining et tenter leur chance de gagner un investissement de 1 million de dollars dans leur concept et/ou leur technologie

10 autres demi-finalistes seront invités à l'exposition #DisruptMining prévue dans la journée, pour présenter leurs idées à un groupe sélect de 250 à 300 dirigeants miniers

Integra Gold Corp. ( TSX CROISSANCE : ICG)( OTCQX : ICGQF) (" Integra " ou la " Société ") et Goldcorp Inc. (TSX: G) ( NYSE : GG) ont le plaisir d'annoncer qu'ils se sont associés à quatre des plus grandes entreprises technologiques au monde afin d'explorer les applications potentielles de technologies révolutionnaires dans le secteur minier.

#DisruptMining est un événement de marque qui aura lieu dans le cadre du congrès annuel de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (" PDAC ") et qui mettra en vedette des technologies révolutionnaires et exponentielles qui présentent un potentiel de transformer l'avenir du secteur minier, de l'exploration et la découverte jusqu'à la production et l'automatisation, en passant par le financement, la commercialisation et la responsabilité sociale d'entreprise. Goldcorp s'est engagé à fournir 1 million de dollars pour une validation de principe à l'une des mines de Goldcorp ou pour investir dans les technologies gagnantes.

" Nous sommes ravis que quatre des plus grandes sociétés technologiques au monde aient décidé de soutenir l'initiative #DisruptMining. Leur engagement démontre à quel point les technologies présentent un potentiel énorme de transformer l'avenir de l'industrie minière ", a déclaré Stephen de Jong, président et chef de la direction d'Integra Gold Corp.

" Cette initiative prend de l'ampleur; elle rejoint de plus en plus d'innovateurs partout dans le monde qui n'attendent que l'occasion de présenter leurs idées devant un auditoire exclusif formé de centaines de dirigeants et d'investisseurs du secteur des mines et de la technologie ", a déclaré Todd White, chef de l'exploitation chez Goldcorp Inc. " Nous voulons briser les barrières entre le monde de l'innovation et le secteur minier et faciliter la collaboration intersectorielle. "

Lien vers la vidéo promotionnelle de l'événement #DisruptMining : https://vimeo.com/195817154

Microsoft, IBM, Accenture et Cisco parraineront l'événement et présenteront leurs technologies de pointe

Microsoft, IBM, Accenture et Cisco se sont engagés à parrainer l'événement #DisruptMining et à présenter leurs technologies respectives durant l'exposition prévue dans la journée. Ces entreprises reconnaissent et veulent saisir l'occasion de chambouler et de révolutionner, à l'aide des technologies, l'avenir de l'industrie minière.

Microsoft prévoit présenter sa technologie Microsoft HoloLens (https://disruptmining.com/#microsoft), le premier ordinateur holographique autonome, qui permet d'interagir avec votre contenu numérique ainsi qu'avec des hologrammes dans l'environnement ambiant.

IBM, qui s'était aussi associé au Défi Ruée vers l'or 2016 d'Integra, présentera ses solutions de services informatiques cognitifs appliquées partout dans le monde avec IBM Watson. IBM Watson est en mesure de faire ressortir la valeur inhérente de données provenant de multiples sources, en tissant de nouveaux liens, en développant une meilleure vue d'ensemble, le tout avec une efficience décuplée. Les systèmes cognitifs d'IBM Watson pensent davantage comme les humains, mais à une échelle d'une ampleur inégalée - qui redéfinit les limites du possible. Pour voir un exemple du pouvoir d'IBM Watson, allez au http://ibm.biz/WatsonIoTMining.

Cisco, le chef de file technologique mondial qui fait fonctionner l'Internet depuis 1984, est déterminé à provoquer une transformation numérique de l'industrie. " La transformation numérique affecte toutes les industries l'une après l'autre, et l'industrie minière est à l'avant-plan de cette évolution ", a déclaré Bernadette Wightman, présidente de Cisco Canada. " Les grandes sociétés minières partout dans le monde déploient des solutions élaborées par Cisco afin d'améliorer la sécurité, augmenter la production et optimiser les ressources en exploitant des renseignements obtenus en temps réel. "

Accenture présentera sa solution Connected Mine, qui regroupe des données provenant de différents systèmes et fait appel à l'analytique avancée pour accroître la productivité. " Les sociétés minières sont de plus en plus sollicitées à transformer leurs opérations par le numérique afin d'assurer une gestion plus efficiente. Pour accroître la productivité et améliorer sensiblement la sécurité, les grandes sociétés minières appliquent avec succès nos solutions numériques intégrées ", a déclaré Dave Rossi, responsable du secteur des ressources naturelles pour l'Amérique du Nord chez Accenture.

Les quatre sociétés technologiques appuieront l'initiative #DisruptMining, présenteront leurs technologies respectives, et auront un aperçu des idées et des technologies révolutionnaires qui seront présentées lors de l'événement. Ces entreprises ne participeront pas à la finale en direct du type " Dans l'œil du dragon " de 1 million de dollars.

La date limite pour les candidatures a été reportée d'une semaine au 25 janvier 2017

Tous les innovateurs intéressés à présenter leurs idées à l'événement #DisruptMining sont encouragés à déposer une candidature via le portail à l'adresse : www.disruptmining.com avant 21 h 00 HNP le mercredi 25 janvier 2017.

Les candidatures ne doivent pas dépasser quatre pages et doivent inclure une brève introduction de l'idée et des technologies qui seront présentées, ainsi qu'une description des impacts potentiels sur l'industrie minière. Le recours au multimédia est fortement encouragé à titre de complément ou de présentation personnelle.

Les candidats choisis pour participer à l'exposition sur l'innovation, et les cinq finalistes sélectionnés pour l'événement en direct #DisruptMining, seront avisés le ou avant le 1er février 2017.

Les frais de déplacement et d'hébergement pour les cinq finalistes retenus pour la finale en direct du type " Dans l'œil du dragon " seront pris en charge par les organisateurs de #DisruptMining.

Dates à retenir pour l'événement #DisruptMining

Mercredi le 25 janvier 2017 (antérieurement le 18 janvier 2017) : Date limite pour poser sa candidature à titre d'empêcheur de tourner en rond.

Mercredi le 1 er février 2017 : Les candidats sélectionnés seront avisés.

février 2017 : Les candidats sélectionnés seront avisés. Dimanche le 5 mars 2017, de 13 h 00 à 16 h 30 : Exposition sur l'innovation #DisruptMining.

Dimanche le 5 mars 2017, à compter de 17 h 00 : Soirée en direct #DisruptMining.

Pour des renseignements, des questions et pour plus de détails à propos des candidatures, veuillez visiter : www.disruptmining.com ou communiquer par courriel au : info@disruptmining.com.

À propos de #DisruptMining

#DisruptMining est une initiative conjointe mise de l'avant par Goldcorp et Integra Gold Corp., qui a pour but de favoriser l'innovation dans le secteur minier en offrant la meilleure plateforme permettant aux personnes qui travaillent avec des technologies potentiellement révolutionnaires d'atteindre les chefs de file du monde minier.

Les recettes nettes des parrainages et des ventes de billets pour la finale en direct de l'événement #DisruptMining seront remises à des organismes caritatifs et utilisées pour créer des bourses visant à stimuler l'innovation dans le secteur minier.

Les personnes intéressées ont jusqu'au 25 janvier pour déposer leur candidature et peuvent en apprendre davantage en visitant le site Web de l'événement au : www.DisruptMining.com.

À propos d'Integra Gold Corp. www.integragold.com

Integra est une société d'exploration aurifère qui possède des projets à Val-d'Or, au Québec, l'une des meilleures régions minières au monde. Les principales activités de la Société concernent le projet à haute teneur Lamaque.

À propos de Goldcorp Inc. www.goldcorp.com

Goldcorp est un grand producteur d'or attaché aux pratiques minières responsables, avec une production sécuritaire à faible coût issue d'un portefeuille de mines de grande qualité.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Stephen de Jong

Président et chef de la direction

La Bourse de croissance TSX ainsi que son fournisseur de services règlementaires (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à l'adéquation ou l'exactitude du présent communiqué de presse.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs : Certains renseignements contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs, incluant la date et la tenue de l'exposition et de la finale en direct de l'événement #DisruptMining. Au cours de l'élaboration des énoncés prospectifs, la Société a appliqué certains facteurs et hypothèses qui sont fondés sur ses convictions actuelles ainsi que sur les hypothèses formulées par la Société et les informations qui lui sont actuellement disponibles, y compris que la Société sera en mesure tenir le défi proposé conformément aux modalités décrites dans les présentes. Bien que la Société considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction des informations dont elle dispose actuellement, celles-ci peuvent se révéler inexactes, et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont assujettis à de nombreux risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, entre autres, les questions soulevées dans les documents déposés en vue de répondre aux exigences d'information continue, y compris le rapport de gestion de la direction le plus récent. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'a pas l'intention, et décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si cela est exigé par la loi.