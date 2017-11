Intervention de TransCanada concernant une fuite de pétrole survenue à Amherst, dans le Dakota du Sud

AMHERST, DAKOTA DU SUD--(Marketwired - 17 nov. 2017) - Communiqué de presse - À environ 6 h HNC jeudi matin (5 h HNR), les équipes de TransCanada (TSX:TRP)(NYSE:TRP) ont fermé en toute sécurité le pipeline de Keystone après la détection d'une chute de pression dans le système d'exploitation de la canalisation, résultant d'une fuite qui fait actuellement l'objet d'une enquête. Le volume estimé de cette fuite est d'environ 5 000 barils. Cette section de la conduite, située le long d'une emprise d'environ 35 miles (56 kilomètres) au sud de la station de pompage de Ludden, dans le comté de Marshall (Dakota du Sud), a été complètement isolée en moins de 15 minutes et les procédures d'intervention d'urgence ont été activées.

Les équipes, parmi lesquelles se trouvent plusieurs spécialistes de TransCanada en gestion des urgences, ingénierie, gestion de l'environnement et sécurité, ainsi que plusieurs experts sous contrat reconnus au niveau national, évaluent actuellement la situation. TransCanada fournit des informations exactes et confirmées sur une base continue aux organismes de réglementation nationaux et fédéraux, y compris la Pipelines et Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) et le National Response Center (NRC).

TransCanada tient à remercier les responsables locaux, le personnel d'intervention d'urgence et commissaires du comté de Marshall pour leur soutien, ainsi que le propriétaire foncier, qui a donné la permission d'accéder aux terres pour que les activités de nettoyage, d'évaluation et d'identification soient menées à bien.

Nos clients et transporteurs ont été informés que le pipeline devrait rester coupé entre Hardisty (Alberta) et Cushing (Oklahoma) et jusqu'à Wood River/Patoka dans l'Illinois pour la durée de l'intervention en réponse à cet incident. Nous tenons à confirmer que le réseau de pipeline Marketlink, qui utilise les installations de la partie sud du système Keystone reliant Cushing à la côte du Golfe, n'est pas touché par cette situation.

La sécurité de la population et de l'environnement demeurent nos priorités. Nous continuerons à fournir des mises à jour au fur et à mesure que des renseignements supplémentaires seront disponibles.

TransCanada exploite un réseau de gazoducs qui s'étend sur plus de 91 500 kilomètres (56 900 miles), exploitant presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier d'Amérique du Nord. TransCanada est le plus important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes du continent avec une capacité de stockage de gaz de 18,4 milliards de mètres cubes (653 milliards de pieds cubes). Grande productrice d'électricité indépendante, la société TransCanada possède environ 6 200 mégawatts de production d'énergie au Canada et aux États-Unis, ou en détient une participation. TransCanada est également le promoteur et l'exploitant de l'un des principaux réseaux de transport par pipeline acheminant des liquides en Amérique du Nord, d'une longueur de 4 800 kilomètres (3 000 miles), reliant les sources croissantes d'approvisionnement pétrolier à l'échelle du continent aux marchés et raffineries clés. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York. Consultez le site TransCanada.com pour en apprendre davantage ou suivez-nous sur les réseaux sociauxet 3BL Media

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs sujets à des incertitudes et à des risques importants (ces énoncés sont généralement accompagnés de mots comme « anticipe », « s'attend à », « croit », « pourrait », « aura », « devrait », « estime », « prévoit » ou d'autres termes similaires). Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document visent à fournir, aux porteurs de titres de TransCanada et aux investisseurs éventuels, des informations relatives à TransCanada et à ses filiales, y compris l'évaluation, par la direction, des plans et des perspectives financières et opérationnelles futures de TransCanada et de ses filiales. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de TransCanada reposant sur les renseignements accessibles au moment de la formulation de ces énoncés et, par conséquent, ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs, fournis à la date de leur mention dans le présent communiqué de presse, et de ne pas utiliser les renseignements prospectifs ou les perspectives financières à d'autres fins que leur but. La société TransCanada n'est aucunement tenue d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige. Pour tout renseignement complémentaire sur les hypothèses présentées ainsi que sur les risques et incertitudes pouvant causer une différence entre les résultats réels et ceux prévus, veuillez vous reporter au rapport trimestriel aux actionnaires en date du 8 novembre 2017 et au rapport annuel 2016 de TransCanada, tous deux déposés sous le profil de TransCanada sur le site de SEDAR, à www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à www.sec.gov.