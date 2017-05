Investissements dans le logement abordable pour les aînés

ST. ANTHONY, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 22 mai 2017) - Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-Labrador investissent plus de 6,1 millions de dollars pour appuyer la construction de logements abordables pour les aînés. Cette somme fait partie des investissements de 48,9 millions de dollars dans le logement abordable annoncés en octobre 2016. Les approbations conditionnelles ont été accordées à six organismes sans but lucratif pour la construction d'ensembles d'habitation.

Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire (Petite entreprise et Tourisme) et députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Christopher Mitchelmore, ministre du tourisme, de l'industrie et de l'innovation et ministre responsable de la Research and Development Corporation et député provincial pour St. Barbe - L'Anse aux Meadows, au nom de l'honorable Sherry Gambin-Walsh, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les gouvernements fédéral et provincial accorderont plus de 6 millions de dollars à six organismes sans but lucratif qui construiront des logements abordables pour les aînés.

Les immeubles construits compteront 49 logements pour aînés, dont 14 logements entièrement accessibles.

Les aînés ont bénéficié de plus de la moitié des 1 500 logements créés à Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

« Notre gouvernement demeure déterminé à investir considérablement dans le logement abordable, à renforcer les collectivités canadiennes et à aider à créer des emplois et à assurer la croissance de la classe moyenne et de ceux qui se démènent pour en faire partie. Nous procurons aux aînés un meilleur endroit pour continuer à vivre de façon autonome, et nous bâtissons une fondation solide pour notre économie future. » - Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire (Petite entreprise et Tourisme) et députée de Long Range Mountains

« Ces nouveaux ensembles montrent ce que nous pouvons accomplir en unissant nos efforts à ceux des secteurs sans but lucratif et communautaire et répondent aux besoins réels et constants des aînés en matière de logement. Cet investissement permettra également d'offrir davantage d'options en matière de logements accessibles et abordables aux aînés à l'échelle de la province. » - L'honorable Sherry Gambin-Walsh ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le 1-800-668-2642 ou visitez le www.schl.ca.

Depuis 2004, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a investi 47,2 millions de dollars afin d'offrir des logements abordables à des personnes seules, des aînés et des familles à faible revenu. Pour en savoir plus sur les programmes de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, rendez-vous sur le site http://www.nlhc.nf.ca/programs/programs.html.

