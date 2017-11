Investissements TSPL Inc. annonce les résultats du vote des actionnaires et la nomination de dirigeants

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 nov. 2017) - Investissements TSPL Inc. (« TSPL ») ou (« la Société ») est heureuse d'annoncer les résultats détaillés du vote concernant les propositions soumises lors de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« Assemblée ») qui a eu lieu le 31 octobre 2017. Un nombre total de 95 604 880 actions de la Société ont été votés à l'égard des différentes résolutions présentées, ce qui représente 75,8% des actions émises et en circulation.

Chacun des candidats proposés au poste d'administrateur dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction transmise dans le cadre de la sollicitation de procurations par la direction pour l'Assemblée a été élu administrateur de la Société, obtenant chacun plus de 99,97% des droits de vote exercés en faveur de leur nomination.

Conseil d'administration élu

Candidats Votes pour % pour Votes abstention % abstention Serge Beausoleil 95 599 880 99,99 5 000 0,01 Eugenio Noel Cuesta 95 574 880 99,97 30 000 0,03 Gilles Lanctôt 95 574 880 99,97 30 000 0,03

Les résultats du vote à l'Assemblée concernant la nomination des auditeurs externes, la consolidation des actions, et l'adoption d'un nouveau régime d'options d'achat d'actions de la Société s'expriment comme suit:

Nomination de Mallette s.e.n.c.r.l. à titre d'auditeurs externes

Votes pour % pour Votes abstention % abstention 95 604 880 100 0 0

Consolidation

Votes pour % pour Votes contre % contre 95 499 880 99,89 105 000 0,11

Nouveau régime d'options d'achat d'actions

Votes pour % pour Votes contre % contre 25 049 880 99,39 155 000 0,61

L'adoption d'un nouveau régime d'option d'achat d'actions de la Société pour les salariés, dirigeants, administrateurs ou consultants de la Société, a été soumis au vote des actionnaires sans lien de dépendance avec la Société.

Nomination de dirigeants

La Société désire aussi annoncé la nomination de M. Serge Beausoleil à titre de président du conseil d'administration et président-directeur-général. M. Eugenio Noel Cuesta a été nommé vice-président de la Société.

M. Beausoleil a affirmé : « Investissements TSPL peut maintenant passer à la prochaine étape de sa relance qui verra à identifier une cible possible d'acquisition et de faire une demande d'inscription sur une bourse canadienne. La Société recherche activement des cibles d'acquisition et compte sur un groupe d'actionnaires qui l'aideront à atteindre ses objectifs. »

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés contenant les mots « peut », « relance », « possible », « recherche », « compte » et d'autres expressions similaires qui constituent des "informations prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, notre stratégie de recherche et développement et les incertitudes liées au processus d'approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des événements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les événements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Actions en circulation: 126 259 398