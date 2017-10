iPhone X est maintenant offert en précommande à TELUS

Le tout nouveau iPhone sera en vente à TELUS partout au Canada à compter du 3 novembre

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 27 oct. 2017) - Aujourd'hui, TELUS a annoncé qu'elle offrira bientôt iPhone X, le téléphone intelligent du futur par excellence, de conception révolutionnaire avec son écran aux proportions généreuses. Les clients pourront précommander iPhone X à partir du vendredi 27 octobre sur le site telus.com et dans les boutiques TELUS. Ils pourront ensuite se le procurer dans les boutiques TELUS au Canada à partir du vendredi 3 novembre. Par ailleurs, TELUS offre déjà la nouvelle génération d'iPhone, soit iPhone 8 et iPhone 8 Plus. Pour obtenir des précisions sur les prix, visitez telus.com/iphonex

« Nous sommes persuadés qu'iPhone X, jumelé au réseau mobile le plus rapide et le plus étendu au pays(i), offrira aux citoyens une expérience numérique hors pair qui répond à leurs besoins », souligne Kevin Banderk, vice-président, Marketing des services mobiles de TELUS. « À TELUS, nous sommes déterminés à proposer le nec plus ultra des appareils mobiles conjugué à des technologies de pointe et à notre service à la clientèle imbattable(ii). Nous aidons les clients à exploiter toutes les possibilités de iPhone X grâce à des options à valeur ajoutée, comme les forfaits Extra Plus, le mode de paiement flexible pour la protection AppleCare+ et les conseils de nos experts des Centres de formation TELUS. »

Entièrement fait de verre et d'acier inoxydable, iPhone X est tout simplement superbe. Il est doté d'un magnifique écran Super Retina de 5,8 po et d'une puce A11 Bionic avec moteur neuronal, un type intelligence artificielle hyper rapide. De plus, il offre des fonctionnalités de réalité amplifiée exceptionnelles, une expérience de jeu 3D immersive et le chargement sans fil. Avec la technologie novatrice Face ID intégrée à iPhone X, le déverrouillage, l'authentification et les paiements sont plus sécuritaires que jamais. Cette fonctionnalité est rendue possible grâce à la caméra TrueDepth, qui offre en outre l'option Éclairage de portrait à l'avant en mode Portrait. Résultat : des selfies de qualité professionnelle avec effet de profondeur de champ. En plus, la caméra TrueDepth peut analyser plus de 50 mouvements musculaires du visage pour créer une nouvelle version animée et amusante des émoticônes : les Animoji. La caméra arrière repensée d'iPhone X à double stabilisation optique de l'image propose un nouveau filtre de couleurs et des pixels plus profonds que jamais. De plus, son processeur d'image évolué conçu par Apple avec l'option Éclairage de portrait permet d'obtenir des photos et des vidéos d'une beauté saisissante. Entièrement recouvert du verre le plus durable qui soit à l'avant comme à l'arrière, iPhone X se décline en deux finis attrayants : gris cosmique ou argent.

À titre de meilleur fournisseur de services pour iPhone au pays, TELUS offre des options et des services à valeur ajoutée pour améliorer l'expérience des Canadiens qui optent pour iPhone : les forfaits Extra Plus permettent aux clients de se procurer iPhone X pour un paiement de départ moins élevé, la protection d'appareil AppleCare+ offerte avec l'option de paiement flexible, le service de diagnostic et de remplacement d'appareil offert en magasin par des experts d'Apple. De plus, les clients bénéficient de séances personnalisées gratuites dans les Centres de formation TELUS. Fait plus important encore, les clients peuvent optimiser leur expérience d'iPhone X en l'utilisant sur le réseau le plus étendu et le plus rapide au pays selon le classement de PCMag. Cette reconnaissance de la part de PCMag fait suite aux éloges d'OpenSignal et de J.D.Power, qui ont reconnu TELUS comme un chef de file des services mobiles plus tôt cette année.

