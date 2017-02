Isabelle Marcoux devient la première Canadienne à remporter le prix "Visionary Award for Strategic Leadership" de l'organisation mondiale WomenCorporateDirectors Foundation

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 fév. 2017) -

La présidente du conseil de Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), madame Isabelle Marcoux, s'illustre en tant que première lauréate canadienne du prestigieux prix « Visionary Award for Strategic Leadership » décerné par la WomenCorporateDirectors Foundation (WCD) pour l'année 2017. La WCD est une organisation mondiale réunissant plus de 3500 femmes siégeant à plus de 8500 conseils d'administration. Mme Marcoux recevra ce prix lors du dîner « WCD Visionary Awards » qui se tiendra le 10 mai 2017 à New York.

Selon la WCD, ce prix honorifique attribué à Mme Marcoux vise à reconnaître son leadership avéré dans la prise de décisions stratégiques de même que dans la réalisation d'investissements judicieux qui propulsent la transformation de TC Transcontinental tout en favorisant sa profitabilité à court et à long terme. Cette distinction témoigne également de son engagement personnel envers le développement et l'avancement des femmes dans des rôles de leadership, particulièrement à titre de membres de conseils d'administration et de dirigeantes. Ce prix souligne enfin la qualité des pratiques de gouvernance qu'elle préconise à titre de présidente du conseil de Transcontinental inc., de même que dans le cadre de son rôle d'administratrice de George Weston limitée, de Rogers Communications Inc. et de Power Corporation du Canada.

« C'est un honneur pour moi d'être reconnue par la WCD dans la catégorie « Visionary Award for Strategic Leadership », a déclaré Isabelle Marcoux, présidente du conseil de Transcontinental inc. Favorisant une vision à long terme, j'aspire à prendre des décisions dans l'intérêt de l'ensemble de nos parties prenantes afin d'assurer la croissance durable de TC Transcontinental. Je suis privilégiée de pouvoir compter sur un conseil fort et diversifié qui a appuyé le virage stratégique de notre organisation, rigoureusement mis en œuvre depuis près de trois ans par notre équipe de direction chevronnée. Finalement, je suis fière de continuer à bâtir une entreprise qui se distingue aussi par ses valeurs, soit le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation. »

Dirigeante émérite et philanthrope engagée auprès de la collectivité, Mme Marcoux a été honorée à de nombreuses occasions au cours des dernières années. Mentionnons, entre autres, qu'elle s'est distinguée à trois reprises comme l'une des 100 Canadiennes les plus influentes selon le Réseau des femmes exécutivesMC (WXN), soit dans la catégorie « Administratrices » en 2016 et dans la catégorie « Dirigeantes d'entreprises » en 2010 et 2012. De plus, en 2016, Mme Marcoux s'est vue décerner la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec soulignant le rôle fondamental qu'elle joue au quotidien au sein de la communauté. En 2015, la Fédération des chambres de commerce du Québec lui attribuait le « Mercure Leadership Germaine-Gibara - catégorie Grande entreprise », reconnaissant le parcours exceptionnel d'une femme d'affaires ayant fait preuve d'audace et d'influence tout au long de son cheminement professionnel et au sein de son secteur d'activité.

La biographie complète de madame Isabelle Marcoux se trouve ici.

Profil de TC Transcontinental

Premier imprimeur au Canada œuvrant dans les domaines de l'impression, de l'emballage souple, de l'édition et des médias numériques, TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. La Société s'est d'ailleurs engagée auprès de ses parties prenantes à agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires et philanthropiques.

Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte près de 8000 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2016. Site www.tc.tc

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://file.marketwire.com/release/IsabelleMarcoux_2016.jpg