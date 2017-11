Isabelle Marcoux intronisée au Temple de la renommée du Réseau des femmes exécutives (WXN)

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 nov. 2017) -

Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B) est fière d'annoncer que la présidente de sonconseil d'administration, madame Isabelle Marcoux, sera intronisée demain, à Toronto, au Temple de la renommée du Réseau des femmes exécutives (WXN). Cet honneur fait suite à ses trois nominations attribuées en carrière par WXN - en 2010, 2012 et 2016 - à titre de l'une des 100 Canadiennes les plus influentes. À la lumière des remarquables réalisations professionnelles et philanthropiques d'Isabelle Marcoux, le comité consultatif de WXN a choisi cette année de célébrer son parcours des plus inspirants en lui remettant ce prix hautement mérité.

« Je suis sincèrement honorée de joindre les rangs du Temple de la renommée du Réseau des femmes exécutives (WXN), a dit Isabelle Marcoux, présidente du conseil de Transcontinental inc. Je suis fière de veiller à assurer l'essor de TC Transcontinental, une entreprise performante et responsable qui se distingue par ses valeurs. Cette reconnaissance rejaillit sur l'ensemble de TC Transcontinental. Par ailleurs, je vise au quotidien à porter plus loin les causes qui me tiennent à cœur. Cet honneur témoigne de mon engagement soutenu envers l'avancement des femmes à titre de dirigeantes et membres de conseils d'administration. Je tiens d'ailleurs à remercier WXN qui met en lumière chaque année les femmes canadiennes qui se démarquent. »

Sherri Stevens, présidente et chef de la direction de PhaseNyne, la société mère du Réseau des femmes exécutives (WXN), du Conseil canadien pour la diversité administrative - CCDA, et du Stevens Resource Group - SRG, a ajouté : « Les prix Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes reconnaissent les leaders qui sont instigatrices de changements positifs et qui nous rappellent l'importance de renforcer le pouvoir des femmes au sein des milieux de travail et des communautés. Isabelle Marcoux fait partie de ces dirigeantes d'action et c'est un grand honneur pour nous d'inscrire son nom au sein de notre Temple de la renommée. Nous sommes fiers des mesures prises par les femmes et les organisations qui les soutiennent et nous sommes ravis d'avoir atteint un jalon majeur avec plus de 1000 femmes honorées depuis le lancement des prix en 2003. »

En plus de son rôle de présidente du conseil de Transcontinental inc., Isabelle Marcoux siège aux conseils d'administration de George Weston limitée, de Rogers Communications Inc. et de Power Corporation du Canada. Elle est également membre du conseil de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Au-delà de ses accomplissements professionnels, Isabelle Marcoux est très engagée dans la communauté, particulièrement auprès de Centraide du Grand Montréal, et agira d'ailleurs, dès 2018, à titre de présidente du Cercle des grands donateurs de cet organisme. Elle a également été coprésidente de la campagne Centraide du Grand Montréal 2016. La biographie complète de madame Marcoux se trouve ici.

Profil de TC Transcontinental

Premier imprimeur au Canada œuvrant dans les domaines de l'impression, de l'emballage souple, de l'édition et des médias numériques, TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. La Société s'est d'ailleurs engagée auprès de ses parties prenantes à agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires et philanthropiques.

Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 7000 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2016. Site www.tc.tc

