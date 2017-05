James Simons figure premier au classement de la Rich List d'Alpha d'Institutional Investor des gestionnaires de fonds spéculatifs générant les revenus les plus importants au monde

Le fondateur de Renaissance Technologies a remporté 1,6 milliard de dollars en 2016 selon le classement annuel d'Alpha des gestionnaires de fonds spéculatifs générant les revenus les plus importants

NEW YORK, État de New York--(Marketwired - May 16, 2017) - James Simons, fondateur et président de Renaissance Technologies, figure à la première place de la 16e édition de la Rich List, classement annuel d'Alpha d'Institutional Investor des gestionnaires de fonds spéculatifs générant les plus importants revenus au monde.

Sur seulement deux individus à avoir généré plus d'un milliard de dollars en 2016, Simons se trouve en tête du classement avec 1,6 milliard de dollars de revenus en 2016. Il est aussi le seul à avoir figuré dans la Rich List au cours de chacune des 16 années de sa publication. Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, le plus grand cabinet de fonds spéculatifs au monde avec 122 milliards d'actifs de fonds spéculatifs, a remporté 1,4 milliard de dollars en 2016 et figure sur la Rich List depuis 14 ans.

Les cabinets quantitatifs, qui emploient des stratégies d'investissement générées par ordinateur, restent les grands gagnants. Les quatre individus ayant généré les revenus les plus importants en 2016 provenaient de cabinets à orientation quantitative, dont les fondateurs de Two Sigma, John Overdeck et David Siegel, qui se sont retrouvés à égalité à la troisième place avec 750 millions de dollars chacun.

Le top 5 se termine par David Tepper d'Appaloosa Management, qui a remporté 700 millions de dollars en 2016.

Pour calculer les revenus d'un gestionnaire, Alpha compte les gains sur le capital dans les fonds des individus, ainsi que leur part des frais. Bon nombre des plus grandes entreprises génèrent toujours d'immenses revenus provenant d'honoraires dépassant de loin leurs coûts, permettant à certains gestionnaires de figurer sur la Rich List. Seuls les individus de cabinets qui gèrent de l'argent pour des clients extérieurs peuvent figurer dans la Rich List.

Les 25 gestionnaires de fonds spéculatifs ayant gagné le plus d'argent l'année dernière ont généré un total de 11 milliards de dollars, le total le plus faible depuis 2005, année au cours de laquelle les 25 meilleurs n'ont généré que 9,4 milliards de dollars. Au bout du compte, 13 gestionnaires de la Rich List de l'année dernière figurent parmi les 25 individus ayant généré les revenus les plus importants cette année, alors que plusieurs ont affiché leurs pires résultats des dernières années. Au cours des 16 années de la Rich List, les gestionnaires de fonds spéculatifs figurant au classement ont généré un total de 203,6 milliards de dollars.

Parmi les individus figurant dans la Rich List de l'année dernière mais absents cette année, quatre provenaient de cabinets dirigés par les « Tiger Cubs » qui ont perdu de l'argent sur leurs fonds long-short en 2016 : Chase Coleman de Tiger Global Management, O. Andreas Halvorsen et Daniel Sundheim de Viking Global Investors et Stephen Mandel Jr. de Lone Pine Capital.

La Rich List 2017 complète, comprenant les profils des gestionnaires, un classement des plus hauts revenus de fonds spéculatifs de tous les temps et d'autres informations, est disponible sur le site http://www.institutionalinvestorsalpha.com/Article/3716778/The-2017-Rich-List-of-the-Worlds-Top-Earnin-Hedge-Fund-Managers.html.

Dix premiers de la Rich List 2017

1. James Simons (Renaissance Technologies) 1,6 milliard de dollars 2. Ray Dalio (Bridgewater Associates) 1,4 milliard de dollars 3. John Overdeck (Two Sigma) 750 millions de dollars 3. David Siegel (Two Sigma) 750 millions de dollars 5. David Tepper (Appaloosa Management) 700 millions de dollars 6. Kenneth Griffin (Citadel) 600 millions de dollars 7. Paul Singer (Elliott Management Corp.) 590 millions de dollars 8. Michael Hintze (CQS) 450 millions de dollars 9. David Shaw (D.E. Shaw Group) 415 millions de dollars 10. Israel (Izzy) Englander (Millennium Management) 410 millions de dollars

À propos d'Alpha d'Institutional Investor

Important fournisseur d'actualités, d'analyses et de classements dans le secteur des fonds spéculatifs, Alpha d'Institutional Investor propose le contenu le plus perspicace, divertissant et fiable publié en ligne et sur papier dans ce domaine. Alpha est une publication d'Institutional Investor, une société d'édition et d'information à caractère financier réputée depuis plus de 50 ans. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.institutionalinvestoralpha.com.