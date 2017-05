Jean-Michel Isabelle premier vainqueur de la Coupe Nissan Micra 2017

Les deux premières courses de la saison 2017 ont été remportées par le pilote québécois, devant une foule passionnée au Canadian Tire Motorsport Park

MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 21 mai 2017) - La Coupe Nissan Micra a officiellement débuté sa saison 2017, la troisième de son histoire, cette fin de semaine, sur le circuit du Canadian Tire Motorsport Park, au nord-est de Toronto (Ontario). Deux courses étaient à l'horaire, disputées dans des conditions climatiques totalement différentes, mais qui n'ont pas manqué de spectacle, pour le plus grand plaisir des dizaines de milliers de fans. Au final, Jean-Michel Isabelle a remporté les deux courses.

La première surprise de la fin de semaine est venue du pilote québécois Stéfan Gauthier. Recrue de l'année la saison dernière, il récoltait la pole position en vue des deux courses, devant les favoris attendus, soit son coéquipier Kevin King, les champions 2015 (Olivier Bédard) et 2016 (Xavier Coupal). À noter aussi les excellents débuts de l'Australien Keishi Ayukai, qualifié aux troisième et septième places.

Le samedi, sous le soleil, vingt-deux pilotes étaient au départ de cette première course de la saison 2017 de la Coupe Nissan Micra. Malheureusement pour Stéfan Gauthier, il ne profita guère plus d'un tour de sa pole position, étant impliqué dans un accrochage avec Brian Makse, le meilleur Ontarien qualifié. Au final, c'est le Québécois Jean-Michel Isabelle qui décroche sa toute première victoire dans la série, devant Kevin King et Keishi Ayukai. Un premier podium qui confirme le talent du jeune australien. Le "Top 10" est complété par Xavier Coupal, Normand Boyer (premier de la catégorie Senior réservée aux pilotes de 40 ans et plus), Valérie Limoges, Olivier Bédard, Marc-Antoine Cardin, Edward Wong et Peter Dyck. Chez les recrues, les frères Nicolas et Martin Barrette réalisent le doublé. De quoi mettre une amicale pression familiale sur leur paternel Michel Barrette, qui sera en piste au Circuit Mont-Tremblant la fin de semaine prochaine !

Dimanche, le Canadian Tire Motorsport Park voyait des dizaines de milliers de spectateurs affluer pour voir les courses au programme, mais aussi admirer dans un paddock spécialement aménagé une trentaine de Nissan modèles Z de toutes les époques. Des Nissan Z qui ont effectué un tour de piste en parade en fin de matinée, sur piste sèche. Mais les conditions climatiques allaient être complètement différentes pour les pilotes de la Coupe Nissan Micra en après-midi. La pluie était omniprésente mais ce fut paradoxalement une épreuve sans le moindre incident, tous les pilotes maniant avec une remarquable dextérité leur Micra S.

Parti en tête après que Stéfan Gauthier ait été pénalisé suite à son accrochage de la veille, Xavier Coupal résista à la pression d'Olivier Bédard durant les premiers tours. Mais, comme lors de la première course, Jean-Michel Isabelle prit la tête peu avant la mi-course pour filer vers une autre splendide victoire. Coupal et King ont rejoint Isabelle sur le podium, devant Ayukai, Bédard, Boyer (de nouveau lauréat de la classe Senior), Limoges, Cardin, Gauthier et Luc Richard. Chez les recrues, Nicolas Barrette décroche une seconde victoire consécutive, devant Vincent Doyle et Austin Riley, le jeune autiste auteur de remarquables débuts cette fin de semaine.

Aux commandes de leurs agiles et amusantes Nissan Micra pratiquement de série, les pilotes ont ravi le nombreux public venu assister à l'événement. Un public en partie composé de propriétaires de Nissan Micra puisqu'à l'invitation de Nissan Canada, ceux-ci ont l'opportunité d'assister gratuitement à tous les événements de la série cette saison. Ils étaient 67 cette fin de semaine en Ontario et 125 sont attendus pour le prochain événement, au Circuit Mont-Tremblant.

C'est dès la fin de semaine prochaine que seront disputées les troisième et quatrième courses de la saison 2017, dans le cadre de la Classique de printemps au Circuit Mont-Tremblant. Essais libres vendredi, qualifications et courses samedi et dimanche. Un événement qui devrait là encore attirer la foule en grand nombre, avec notamment les grands débuts en Coupe Nissan Micra du comédien et humoriste Michel Barrette. Absent au Canadian Tire Motorsport Park en raison de sa tournée de spectacles, Michel Barrette sera ainsi le troisième membre de la famille à évoluer dans la série.

Pour les résultats complets des courses disputées au Canadian Tire Motorsport Park, visitez le site :

http://www.coupemicra.com/2017-Resultats_Courses?RID=21 (course 1)

http://www.coupemicra.com/2017-Resultats_Courses?RID=22 (course 2)

Classement du championnat : http://www.coupemicra.com/2017-Resultats_ClassGen.

Pour plus d'information sur la Coupe Nissan Micra, consultez : www.nissan.ca/coupemicra.

Calendrier de la saison 2017 de la Coupe Nissan Micra :

Du 19 au 21 mai Victoria Day Weekend SpeedFest, Canadian Tire Motorsport Park, Ontario

Du 26 au 28 mai Classique de printemps, Circuit Mont-Tremblant, Québec

Du 21 au 23 juillet Classique d'été, Circuit Mont-Tremblant, Québec

Du 11 au 13 août Grand Prix de Trois-Rivières, Québec

Du 1 au 3 sept. NASCAR Weekend, Canadian Tire Motorsport Park, Ontario

Du 22 au 24 sept. Classique d'automne, Circuit Mont-Tremblant, Québec

