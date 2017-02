John Chambers investit dans Pindrop et devient membre du comité de direction tandis que l'authentification et la sécurité vocale s'étendent au-delà des centres d'appel entreprises

Martin Casado a également rejoint le comité de direction en tant que membre, ainsi que Marc Andreessen comme observateur du comité

ATLANTA, GÉORGIE--(Marketwired - 23 février 2017) - Pindrop, le pionnier de l'authentification et de la sécurité vocale, a annoncé aujourd'hui de nouvelles nominations à son comité de direction, notamment John Chambers, président exécutif de Cisco, et Martin Casado, partenaire commandité chez Andreessen Horowitz. Marc Andreessen, co-fondateur et partenaire commandité chez Andreessen Horowitz a également rejoint le comité en qualité d'observateur. En outre, M. Chambers a investi à titre personnel dans la société.

" Nous sommes enchantés que John, Martin et Marc se joignent à nous alors que la voix est en passe de devenir l'interface du futur. John nous aidera à propulser Pindrop vers de nouveaux horizons, Marc se concentre sur notre vision audacieuse, et Martin sait comment créer et dominer un marché ", a déclaré Vijay Balasubramaniyan, PDG et co-fondateur de Pindrop. " Ces trois entrepreneurs ont tous créé des écosystèmes entiers et contribueront à accélérer notre croissance et notre expansion sur le marché de l'authentification et de la sécurité vocale. "

" Dès mon premier contact avec Vijay Balasubramaniyan, PDG et co-fondateur de Pindrop, j'ai adhéré à sa vision et sa passion à résoudre des problèmes complexes. En 2016, Pindrop a doublé sa base de clients, résolvant d'énormes problèmes liés à la sécurité pour les entreprises du Fortune 500 ", a commenté John Chambers, président exécutif de Cisco. " Mon investissement dans la société Pindrop avait pour but d'aider à mener la révolution de la sécurité vocale. Je pense que la société est bien positionnée pour connaître un succès durable et je suis honoré de travailler en étroite collaboration avec Vijay et son équipe dirigeante. "

La croissance de Pindrop parmi les sociétés de centres d'appels s'appuie sur sa capacité à atténuer l'exposition de ses clients au développement toujours plus rapide des fraudes dont les pertes totalisent un montant de 10 milliards de dollars aux États-Unis rien que pour l'année dernière. Les fraudes liées aux centres d'appels augmentent de plus de 100 % tous les ans tandis que les entreprises investissent massivement dans les mesures de sécurité physiques et en ligne. Les solutions technologiques Phoneprinting™ de Pindrop détectent 80 % des appels frauduleux et protègent des centaines de millions d'appels chaque année.

100 milliards d'appels téléphoniques sont passés tous les mois, générant des milliers de milliards de dollars en actions, virements bancaires électroniques, achats de biens, réservations de voyage, etc. Les anciennes méthodes consistant à garder les lignes téléphoniques sécurisées ne fonctionnent plus. Par exemple, lorsque vous contactez une banque, ils vous poseront certainement des questions simples afin de vérifier votre identité telles que le nom de votre premier animal, le nom de jeune fille de votre mère ou encore votre numéro de sécurité sociale. Les réseaux de fraudes possèdent toutes ces informations en raison des piratages permanents d'identité, et même les délinquants mineurs peuvent désormais facilement retrouver ces informations à l'aide d'une simple recherche sur Google ou Facebook.

La dynamique incroyable de Pindrop en 2016

Pindrop fournit aux entreprises du Fortune 500 la technologie de sécurité nécessaire afin d'atténuer les pertes dues aux appels frauduleux, qui ont augmenté de plus de 100 % sur 12 mois aux États-Unis. Selon les données les plus récentes de Pindrop pour les États-Unis datant de 2016, 1 appel sur 937 au sein des centres d'appels était frauduleux, comparé à 1 sur 2 000 en 2015.

En 2016, Pindrop a atteint les objectifs suivants :

Doublement de sa clientèle et augmentation de son chiffre d'affaires de plus de 100 % d'une année sur l'autre.

Adoption par un plus large éventail de clients qui comprend désormais 8 des 10 plus importantes banques américaines ainsi que 2 des 5 organismes assureurs les plus importants. Pindrop a également observé une augmentation conséquente dans les secteurs du commerce de détail, de la santé, l'e-commerce ainsi que les organismes gouvernementaux en même temps que son expansion en dehors de sa clientèle traditionnelle.

Augmentation de 500 % des appels protégés par Pindrop sur 12 mois.

Ouverture d'un bureau à Londres et obtention de son premier client en Europe, Lloyds Banking Group.

Ajout de cadres majeurs au sein de son équipe dirigeante, notamment Robert Krohn, un ancien directeur chevronné de Cisco, au poste de VP ingénierie, Clarissa Cerda, ancienne VP exécutive et directrice juridique chez LifeLock, et ancienne avocate à la Maison Blanche en tant que conseillère générale, et Jacki Hertenstein, une ancienne responsable RH de chez VMware, au poste de VP à la personne.

Ajout de plus de 100 collaborateurs dans le monde, pour un total de 255 employés à la fin de l'année 2016.

John, Martin et Marc ont rejoint les membres actuels du comité de direction qui comprend Somesh Dash, IVP, Gene Frantz, CapitalG, Arvind Purushotham, Citi Ventures, Paul Judge, président et co-fondateur de Pindrop.

À propos de Pindrop

Pindrop est le pionnier de l'authentification et de la sécurité vocale. Pindrop fournit aux entreprises des solutions visant à réduire les pertes liées aux fraudes ainsi que les dépenses d'authentification pour certains des plus importants centres d'appels au monde. La technologie brevetée Phoneprinting™ de Pindrop aide à identifier, localiser et établir l'authenticité d'appareils téléphoniques uniquement à partir d'un appel audio, détectant ainsi les appels frauduleux et vérifiant la légitimité des interlocuteurs. Pindrop a été choisi par les banques, les assureurs, les détaillants et les cabinets de courtage les plus importants au monde, et détecte plus de 80 % des fraudes. Les solutions de Pindrop permettent aux clients de réduire la durée de leurs appels et d'améliorer leur expérience client tout en réduisant les pertes liées à la fraude. Pindrop a été fondée en 2011 et est soutenue par Andreessen Horowitz, CapitalG, Citi Ventures, Felicis Ventures, GV et IVP.