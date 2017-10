Junex conclut un placement privé de 3,9 millions de dollars

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 23 oct. 2017) - Junex Inc. (TSX CROISSANCE:JNX) (« Junex » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu, avec Lansdowne Partners Austria GmbH (« LPA »), un placement privé effectué sans l'entremise d'un courtier de 8 750 000 unités, chacune (une « unité ») émise au prix de 0,45 $, pour un produit brut de 3 937 500 $. Chaque unité est constituée d'une action ordinaire de la Société (chacune, une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donne à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire au prix de 0,59 $ pendant 48 mois. Les unités ont été émises à une société de placement dont LPA est le gestionnaire de placement (la « société de placement »).

Tant que LPA ou la société de placement détient au moins 5 % des actions ordinaires en circulation de Junex, Junex s'engage, à la demande de LPA, à faire de son mieux pour nommer un représentant désigné par LPA au conseil d'administration de la Société.

Junex prévoit affecter le produit tiré du placement privé aux fins générales de l'entreprise. Tous les titres émis dans le cadre du placement privé sont assujettis à une période de détention prenant fin le 21 février 2018.

Le placement privé demeure assujetti au dépôt de la documentation de clôture usuelle auprès de la Bourse de croissance TSX.

Par suite de la clôture du placement privé, la société de placement est propriétaire véritable de ce qui suit à la date des présentes et LPA exerce une emprise sur ce qui suit : i) 8 750 000 actions ordinaires, soit environ 9,9 % des actions ordinaires en circulation et ii) 4 375 000 bons de souscription. À supposer que les bons de souscription émis en faveur de la société de placement soient exercés à la date des présentes, la société de placement serait propriétaire véritable de 13 125 000 actions ordinaires, soit environ 14,1 % des actions ordinaires en circulation compte tenu de l'exercice des bons de souscription, et LPA exercerait une emprise sur un tel nombre et une telle proportion d'actions ordinaires. Les unités ont été émises aux termes d'une convention de souscription prévoyant les modalités usuelles. Jusqu'à ce que la Bourse de croissance TSX autorise la société de placement à devenir un initié de la Société, la société de placement peut exercer les bons de souscription seulement dans la mesure où, à la suite d'un tel exercice, elle détient moins de 10 % des actions ordinaires en circulation.

À propos de Junex

Junex est une PME québécoise dont l'objectif est de jouer un rôle de catalyseur dans la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières du Québec tout en s'assurant que le développement de celles-ci devienne pour les Québécois un important vecteur de création de richesse collective. Junex mène des opérations responsables dans le plus strict respect des normes, des lois et des règlements qui encadrent les activités pétrolières et gazières. Ce faisant, elle prend au quotidien toutes les mesures pour réduire au minimum l'impact environnemental de chacune de ses activités.

Renseignements additionnels

Le siège social de LPA est situé au Wallnerstrasse 3/21, 1010 Vienne, en Autriche. LPA déposera une déclaration selon le système d'alerte conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Pour plus de renseignements au sujet de cette déclaration, de même que pour en obtenir une copie (qui sera déposée sur SEDAR à www.sedar.com), veuillez communiquer avec Andrea Preslmair-Enzenhofer au +43 122 789 0. Les unités ont été acquises dans le cadre d'un placement privé aux fins de placement. À l'heure actuelle, LPA n'a aucun autre plan ni aucune autre intention à l'égard de Junex ou ni aucun plan ni aucune intention qui entraînerait un changement dans son placement dans Junex. Toutefois, selon les conditions du marché, la conjoncture économique et industrielle, le cours des titres de Junex, les activités, la situation financière et les perspectives de Junex et/ou d'autres facteurs pertinents, LPA pourrait mettre au point de tels plans ou de telles intentions à l'avenir et, à ce moment-là, elle pourrait à l'occasion acquérir ou aliéner des titres de Junex.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.