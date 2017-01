Junex encore sélectionnée dans le palmarès TSX Croissance 50

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 24 jan. 2017) - Junex inc. (la « Société » ou « Junex ») (TSX CROISSANCE:JNX) est heureuse d'annoncer qu'elle a été sélectionnée dans le palmarès TSX Croissance 50 de 2017, un classement de sociétés performantes qui ont enregistré des résultats supérieurs selon des indicateurs clés en matière de rendement boursier. Il s'agit de la deuxième fois et de la deuxième année consécutive que Junex est sélectionnée pour ce prix.

« Nous sommes très fiers d'être reconnus à titre de société performante de la Bourse de croissance TSX. Cette réalisation reflète non seulement les résultats positifs de Junex, mais aussi nos habiletés en matière de leadership, de prise de décision, d'expertise technique, de saine gestion financière ainsi que les efforts importants réalisés à tous les niveaux de notre compagnie, des travaux sur le terrain jusqu'à la haute direction de notre entreprise. Le support continu de nos actionnaires est également un élément important de notre succès » a commenté M. Peter Dorrins, Président et Chef de la direction de Junex.

Le palmarès TSX Croissance 50 est un classement des dix sociétés les plus performantes à la Bourse de croissance TSX issues de cinq secteurs : technologies propres et sciences de la vie, industries diversifiées, mines, pétrole et gaz et technologie. Elles ont été choisies en fonction de trois critères pondérés de manière équivalente : augmentation de la capitalisation boursière, appréciation du cours de l'action et volume de négociation.

Règlement de dette par émission d'actions

Par ailleurs, Junex annonce que conformément aux débentures émises à Sodémex Développement s.e.c. et Sidex s.e.c. au mois de juillet 2015, elle remboursera le montant des intérêts s'élevant à 76 027,40 $ en émettant un total de 104 147 actions au prix de 0,73 $ par action. L'entente demeure sujette à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les actions ainsi émises seront assujetties à une période de détention de quatre mois.

À propos de Junex

Junex est une compagnie junior d'exploration pétrolière et gazière qui détient des droits d'exploration sur environ 5,2 millions d'acres situés dans le bassin géologique des Appalaches au

Québec, incluant la propriété de Galt en Gaspésie, des permis sur l'Île d'Anticosti et des permis dans les Basse-Terre du Saint-Laurent. Parallèlement à ses efforts d'exploration au Québec et d'expansion à l'extérieur, la compagnie opère une division active dans les services de forage.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans ce communiqué de presse peuvent être de nature prospective. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose Junex à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de Junex diffèrent de façon importante des résultats, du rendement ou des réalisations futurs, exprimés ou escomptés dans les énoncés prospectifs. Une description des risques touchant l'entreprise et les activités de Junex est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » aux pages 7 à 10 du rapport de gestion annuel 2014 de Junex, lequel peut être consulté sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l'information prospective se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que Junex pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit le rendement financier futur de Junex. Junex n'assume aucunement l'obligation de mettre à jour ou de modifier ces énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements ou de tout autre évènement. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.