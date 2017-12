Junex nomme François Lévesque CPA, CA à titre de chef des finances

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 1 déc. 2017) - Junex Inc. (TSX CROISSANCE:JNX) (« Junex » ou la « Société ») annonce aujourd'hui la nomination de François Lévesque CPA, CA, à titre de chef des finances. M. Lévesque continuera également d'agir à titre de Directeur de la comptabilité, un poste qu'il occupe depuis plusieurs années.

Les fonctions de Chef des finances étaient précédemment occupées par Dave Pépin, dont le départ est effectif immédiatement. Dans le but d'assurer une transition harmonieuse, M. Pépin continuera, jusqu'au 30 avril 2018, d'offrir des services conseils à la Société.

Junex remercie M. Pépin pour son dévouement et lui souhaite le meilleur succès dans la réalisation de ses projets futurs.

À propos de Junex

Junex est une PME québécoise dont l'objectif est de jouer un rôle de catalyseur dans la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières du Québec tout en s'assurant que le développement de celles-ci devienne pour les Québécois un important vecteur de création de richesse collective. Junex mène des opérations responsables dans le plus strict respect des normes, des lois et des règlements qui encadrent les activités pétrolières et gazières. Ce faisant, elle prend au quotidien toutes les mesures pour réduire au minimum l'impact environnemental de chacune de ses activités.

