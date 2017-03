Junex nomme Jean-Yves Lavoie comme président et chef de la direction

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 3 mars 2017) - Junex inc. (TSX CROISSANCE:JNX) (la « Société » ou « Junex ») annonce qu'elle a nommé Jean-Yves Lavoie à titre de Président et Chef de la direction.

M. Lavoie est cofondateur de la Société et président du conseil depuis juin 2013. Il a occupé divers postes au sein de la direction de Junex, y compris ceux de Président et Chef de la direction, depuis sa constitution en 1999. M. Lavoie est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, de l'American Association of Petroleum Geologists (AAPG), ainsi que de l'Association des ingénieurs, géologues et géophysiciens de l'Alberta.

La Société remercie son Président et Chef de la direction sortant, M. Peter Dorrins, pour ses services et lui souhaite du succès dans ses projets futurs.

À propos de Junex

Junex est une compagnie junior d'exploration pétrolière et gazière qui détient des droits d'exploration sur environ 5,2 millions d'acres situés dans le bassin géologique des Appalaches au Québec, incluant la propriété de Galt en Gaspésie, des permis sur l'Île d'Anticosti et des permis dans les Basse-Terre du Saint-Laurent. Parallèlement à ses efforts d'exploration au Québec et d'expansion à l'extérieur, la compagnie opère une division active dans les services de forage.

