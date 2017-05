Junex vend son intérêt pétrolier minoritaire au Texas

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 25 mai 2017) - Junex inc. (la « Société » ou « Junex ») (TSX CROISSANCE:JNX) annonce avoir vendu, en contrepartie d'un montant en espèces de 1 009 125 $ canadien, sa participation de 25% dans un bloc de permis situé à Schleicher County dans l'ouest du Texas.

« Après avoir été impliqués dans ce projet depuis quelques années, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était temps de valoriser cet investissement où nous figurions comme partenaire minoritaire. Le capital ainsi récupéré permettra de contribuer au développement de notre projet de production de pétrole et de gaz naturel de Galt où nous prévoyons notamment forer au moins un nouveau puits horizontal en 2017 » a déclaré le président et chef de la direction de Junex, M. Jean-Yves Lavoie.

Junex a déjà reçu de la part du Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles du Québec un permis de forage pour le puits Galt No 6 Hrz et elle prévoit entamer les travaux de forage plus tard cet été.

À propos de Junex

Junex est une compagnie junior d'exploration pétrolière et gazière qui détient des permis d'exploration sur plus de 2,1 millions d'acres situés dans le bassin géologique des Appalaches au Québec, incluant la propriété de Galt en Gaspésie, des permis sur l'Île d'Anticosti et des permis dans les Basse-Terre du Saint-Laurent. Parallèlement à ses efforts d'exploration au Québec, la compagnie opère une division active dans les services de forage.

