Kahnawake bénéficiera d'un complexe sportif plus moderne

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui du Mohawk Council of Kahnawake (Conseil des Mohawks de Kahnawake) contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Le député de La Prairie, Monsieur Jean-Claude Poissant, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, que le Mohawk Council of Kahnawake se voyait accorder une aide financière pouvant atteindre 269 164 $, sous forme de contribution non remboursable, pour rénover le complexe sportif.

Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront au Mohawk Council of Kahnawake d'améliorer la qualité et la sécurité des installations de l'aréna et du stationnement. Le projet vise le remplacement du système de refroidissement de la patinoire et des sièges de l'aréna. Des travaux portant sur la peinture intérieure, l'éclairage extérieur et le repavage du stationnement seront aussi réalisés, permettant d'assurer la pérennité de cette infrastructure récréative.

« Le gouvernement du Canada appuie les projets qui, comme celui du Mohawk Council of Kahnawake, mobilisent et unissent nos communautés. Les infrastructures communautaires et récréatives sont des exemples parfaits de projets qui renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique et profitent aux familles, ainsi qu'à la classe moyenne. »

Jean-Claude Poissant, député de La Prairie

« Des installations comme le complexe sportif du Mohawk Council of Kahnawake sont importantes pour nos communautés - puisque les familles et les résidants s'y réunissent. C'est aussi en de tels lieux qu'on peut mieux découvrir nos différences et apprécier les multiples cultures qui donnent vie à notre pays. En appuyant des projets d'amélioration d'infrastructures communautaires et récréatives dans le cadre du PIC150, nous dynamisons nos communautés et en rehaussons la qualité de vie. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes heureux de compter sur l'aide de DEC. Des centaines d'enfants utilisent l'aréna chaque semaine. Au fil des ans, un grand nombre de membres de la communauté ont cultivé la valeur du sport dans cette installation. »

Carl Horn, chef des sports et des loisirs, Mohawk Council of Kahnawake

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

