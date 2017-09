Kenneth Patrick, fondateur de CAE, honoré d'une rue portant son nom

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 sept. 2017) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) - CAE et la Ville de Montréal (arrondissement de Saint-Laurent) ont inauguré aujourd'hui la rue Kenneth-Patrick, en l'honneur du fondateur de l'entreprise de formation qui emploie maintenant 8 500 personnes dans le monde. La cérémonie a eu lieu en présence d'employés et de membres de la famille de Kenneth Patrick.

Kenneth R. Patrick, aviateur et ancien officier de l'Aviation royale du Canada, a fondé CAE le jour de la Saint-Patrick, il y a 70 ans. Son objectif était « [...] de créer quelque chose de canadien et de tirer avantage d'une équipe formée à la guerre extrêmement innovatrice et très axée sur la technologie ».

En 1954, il a déménagé sa société dans de nouvelles installations adjacentes à l'aéroport international de Montréal, pour accueillir 500 employés. C'est encore aujourd'hui le siège social de la société. Au milieu des années 1950, CAE créait déjà ses premiers simulateurs de vol. D'innovation en innovation, en 1982, CAE a développé un simulateur de vol si réaliste que la formation sur un vrai avion n'était plus nécessaire. Le reste appartient à l'histoire.

« CAE est un formidable exemple de réussite canadienne, et il convient d'honorer son fondateur à l'occasion du 70e anniversaire de CAE, a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. M. Patrick serait fier de ce que nous sommes devenus. Aujourd'hui, CAE est le partenaire de choix en formation partout dans le monde pour les sociétés aériennes, les forces de défense et les professionnels de la santé. Chaque année, nous formons plus de 120 000 membres d'équipage civils et militaires. Le but de CAE est noble : rendre les voyages aériens plus sécuritaires, les forces de défense prêtes pour leur mission et le personnel médical capable de sauver des vies. »

« À Saint-Laurent, nous avons à cœur d'honorer les gens qui se sont démarqués et qui ont de ce fait contribué au développement de leur communauté. Grâce à M. Patrick, Saint-Laurent compte CAE dans son bassin de 4680 entreprises et nous en sommes très fiers! Avec l'inauguration de la rue Kenneth-Patrick, nous nous assurons de conserver un lien avec le passé, tout en regardant de l'avant avec enthousiasme grâce aux innovations des entreprises comme CAE », a déclaré Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent.

« CAE est l'un des piliers de la grappe aérospatiale de Montréal. Nous sommes le chef de file mondial en formation pour l'aviation commerciale parce que nous sommes novateurs. Cela fait partie de notre ADN depuis le tout début, grâce à la vision de Kenneth Patrick, a déclaré Marc Parent. Nous sommes vraiment fiers de poursuivre son travail aujourd'hui, ainsi que celui de tous les employés avant nous, qui ont fait de cette entreprise un véritable exemple de réussite au cours des 70 dernières années. »

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 8 500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde.

