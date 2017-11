Keystone reprendra ses livraisons de pétrole brut le mardi 28 novembre

AMHERST, DAKOTA DU SUD--(Marketwired - 28 nov. 2017) - Annonce à l'intention des médias − TransCanada Corporation (TSX:TRP)(NYSE:TRP) (« TransCanada ») a annoncé que ses plans de réparation et de redémarrage du pipeline Keystone ont été examinés par la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) qui n'a émis aucune objection. Il est donc maintenant possible de procéder à une remise en service sécuritaire et contrôlée du réseau Keystone.

Conformément aux plans qui ont été passés en revue, TransCanada fera fonctionner le pipeline à pression réduite à partir du mardi 28 novembre 2017, et ce, afin de permettre une augmentation progressive et sûre du volume de pétrole brut circulant dans le réseau. Nous informons nos clients de nos plans et allons continuer à travailler étroitement avec eux au fur et à mesure de la reprise des conditions d'exploitation normales. TransCanada se conformera à toutes les ordonnances et exigences futures de la PHMSA découlant de cet incident afin d'assurer l'intégrité du pipeline.

Nous remercions les responsables locaux, le personnel d'intervention d'urgence et les commissaires du comté de Marshall pour leur coopération et leur soutien continus, ainsi que le propriétaire foncier, qui a accordé la permission d'accéder aux terres pour que les activités de nettoyage, d'évaluation et de réparation soient menées à bien. Nous tenons également à souligner les efforts constants de nos équipes, de nos entrepreneurs et des entreprises de la communauté. Le soutien qu'ils assurent jour et nuit nous a permis de réagir rapidement et en toute sécurité à cet événement.

