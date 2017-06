KEZBER a le vent dans les voiles et s'installe à Magog !

MAGOG, QUEBEC--(Marketwired - 29 juin 2017) - Kezber, en constante expansion, est très heureuse de déménager ses bureaux, devenus trop exigus de la rue Hertel à Sherbrooke, pour emménager dans le tout nouvel Ilot Tourigny situé aux coins des rues Principale Ouest et Saint-Patrice Ouest à Magog. Ce chef de file en solution d'affaires informatiques pour entreprises, œuvre depuis plus de vingt ans dans la belle région estrienne et voit ce changement comme un virage important pour favoriser sa croissance. Le déménagement est prévu pour la mi-juillet; une annonce officielle ainsi qu'une conférence de presse auront lieu au mois d'août.

KEZBER a littéralement le vent dans les voiles

Continuellement à la recherche de professionnels en programmation et en administration de réseaux et systèmes, l'entreprise compte maintenant 65 employés basés à Magog, Sherbrooke, Brossard et plus récemment Drummondville. La migration des bureaux de Sherbrooke vers Magog rendra possible l'accueil de nouveaux membres dans l'équipe, mais permettra surtout d'être partie prenante de la communauté TI de Magog Technopole qui émerge présentement au sein d'ilot Innovation et cies.

« Nous sommes heureux et très fiers d'accueillir à Magog l'entreprise Kezber qui vient à la fois enrichir notre communauté TI de sa vaste expertise et met en valeur la vision d'affaires très dynamique de son président, Alan Kezber. Cette annonce vient aussi exprimer une fois de plus notre capacité attractive pour des entreprises matures qui recherchent un environnement de travail et un milieu de vie exceptionnels pour leurs employés » affirme André Métras, directeur général de Magog Technopole.

Au-delà des TI

Contribuer à la croissance de ses clients en leur fournissant des services techniques et de développement d'applications personnalisées pour rendre leur entreprise plus prospère est au cœur des préoccupations de Kezber. Ce qui rend cette entreprise unique dans le secteur des technologies de l'information, c'est sa culture d'entreprise où l'humain prime avant tout. Son succès découle autant de la satisfaction de ses clients que du bonheur de ses employés. C'est cette vision du monde qui permet à Kezber de grandir et de transformer le bon en exceptionnel.

Une citoyenne corporative impliquée

« C'est avec une grande fierté que notre division de Sherbrooke s'installe dans l'ilot Tourigny. Je crois fermement que Kezber aura un impact favorable pour Magog et les environs, notamment par la création d'emplois de qualité avec des conditions de travail exceptionnelles; mais également par notre implication au plan économique et même social » mentionne Alan Kezber Président fondateur de Kezber. Acteur impliqué dans la région, ce bâtisseur fera en sorte que la PME devienne une citoyenne corporative impliquée au sein de sa nouvelle communauté.

Kezber : Chef de file en solutions d'affaires informatiques pour entreprises, Kezber œuvre dans la région depuis plus de vingt ans. Fortement investi dans le développement et le déploiement des projets de ses clients, l'entreprise croit en l'efficacité de son approche consultative. Prendre le temps de rencontrer les divers intervenants pour mieux déterminer les enjeux réels de chaque client est à la base de sa stratégie informatique; que ce soit pour du développement d'applications sur mesure, de la gestion d'infrastructures, des services Cloud ou encore du placement de ressources qualifiées. La direction estime, par ailleurs, qu'au cœur de chacune de ses grandes réalisations se trouve une communauté partageant à la fois leur capacité et leur volonté à se dépasser.

Magog Technopole : Entité sans but lucratif dont la mission est de favoriser la croissance du secteur des TIC et des technologies vertes dans la ville de Magog, par le développement d'un environnement d'accueil distinct et par sa promotion auprès des entreprises innovantes pour favoriser leur implantation.

ilot innovation et cies : Fédératrice de complicité, la créativité qui émerge des ilots est bénéfique au développement économique et nourrit la force novatrice de la région. L'ilot héberge des entreprises qui rayonnent dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, et facilite le partage d'expertise entre elles. Vecteur d'innovation, l'ilot se veut un catalyseur de bonnes idées.