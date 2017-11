KEZBER à nouveau certifié Employeur Remarquable

MAGOG, QUÉBEC--(Marketwired - 7 nov. 2017) -

Kezber se réjouit d'obtenir à nouveau la certification Employeur Remarquable au moment où elle entame la plus grande période de croissance depuis sa création.

« Au cours des dernier mois, nous avons déménagé notre siège social de Sherbrooke à Magog, engagé une quinzaine de personnes et développé de nouvelles relations d'affaires significatives. Cette nouvelle vient renforcer l'idée que nous pouvons croître sainement tout en préservant notre belle culture d'entreprise » affirme Alan Kezber, Président.

La certification Employeur Remarquable, développée par le Bureau de normalisation du Québec, honore les entreprises appliquant les meilleures pratiques de gestion. « C'est un peu comme un bilan-bonheur de nos employés. Les résultats du sondage nous donnent un portrait détaillé de nos forces, mais également des points que nous devons améliorer pour continuer à se surpasser. C'est un indicateur très utile pour nous. » souligne Alexandra Bélanger, coordonnatrice en acquisition de talents chez Kezber.

Le sondage organisationnel Employeur Remarquable comporte des questions sur 14 grands thèmes tels que les conditions de travail, la formation, la reconnaissance et les perspectives professionnelles. Kezber a obtenu la note globale de 81% et 93% de ses employés affirme aimer y travailler.

« Le bien-être de nos employés a toujours été au cœur de nos préoccupations. » ajoute M. Kezber. « Et de voir que 93% des membres de notre équipe n'hésiterait pas à recommander Kezber comme employeur, me fait chaud au cœur. Deux certifications en deux participations, ça prouve que nous allons dans la bonne direction. »

Même avec un taux de rétention de son personnel de plus de 95%, Kezber ne compte pas relâcher les efforts pour autant. Avec l'embauche de 15 nouveaux employés depuis l'installation de son siège social dans le Quartier de l'innovation de Magog en août dernier, l'entreprise est plus que jamais en pleine expansion. Avec la signature de nombreux contrats d'envergure pour ces bureaux de Magog, Drummondville et Brossard (DIX30), Kezber affiche continuellement entre 14 et 16 postes à pourvoir. Le recrutement étant devenu un enjeu majeur en région et plus particulièrement dans le monde des technologies de l'information, une reconnaissance telle que la certification Employeur Remarquable ne peut que l"aider à attirer des candidats qualifiés.

À propos de Kezber : Chef de file en solutions d'affaires informatiques pour entreprises, Kezber œuvre dans la région estrienne depuis plus de vingt ans et compte 70 employés, répartis dans ses trois bureaux (Magog, Brossard et Drummondville). L'entreprise, en pleine croissance, prévoit créer près de 80 emplois supplémentaires d'ici la fin 2018. Spécialisée en développement d'applications sur mesure, en gestion d'infrastructures, en services Cloud ainsi qu'en support technique; Kezber est l'une des rares entreprises au Québec à détenir 4 certifications Microsoft Gold Partner.

