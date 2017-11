Khalkos : Clôture de l'acquisition du projet Courville

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 29 nov. 2017) - EXPLORATION KHALKOS INC. (« Khalkos » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:KAS) est heureuse d'annoncer la clôture des transactions annoncées le 11 octobre 2017 visant l'acquisition de la totalité des segments aurifères Jolin, Thibodeau et Esteville (collectivement le « Projet Courville »), un grand bloc de claims à potentiel aurifère de l'Abitibi, province de Québec. Comme indiqué précédemment, la direction entend développer le Projet Courville et finaliser une campagne de forage d'ici la fin de la présente année.

La clôture des transactions fait passer le capital social de la Société à 99 525 731 actions ordinaires. Les nouveaux actionnaires ne détiennent pas, en tant que groupe, plus de 50 % des titres en circulation de la Société ou ne détiendront pas individuellement 10 % ou plus des actions ordinaires émises et en circulation, à l'exception d'un nouvel actionnaire qui détiendra, directement et indirectement 22,1 % de celles-ci. Pour plus de précisions, prière de se référer au communiqué du 11 octobre dernier et à la circulaire d'information récemment distribuée en vue de l'assemblée annuelle des actionnaires du 12 décembre prochain.

