Khalkos complète les acquisitions des propriétés et le rachat des redevances partielles

Exploration Khalkos inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 16 mai 2017) - EXPLORATION KHALKOS INC. ("Khalkos") (TSX CROISSANCE:KAS) a le plaisir d'annoncer la clôture des transactions visant les acquisitions de la propriété Deane-Cadillac (communiqué presse de 25 avril, 2017) et des propriétés contiguës à la propriété Malartic (communiqué presse de 4 mai, 2017) ainsi que le rachat des redevances partielles de la propriété Malartic (communiqué presse de 3 mai, 2017). La Bourse de croissance TSX a émis leurs acceptations finales le 8 mai dernier. Dans le cadre de ces acquisitions, Khalkos a émis en total 1 375 000 actions et payer un montant de 25 000$.

Suite aux acquisitions, Khalkos contrôle maintenant, à 100%, 89 claims contigus (36,35 km2) dans un des camps miniers aurifères les plus actifs du Canada.

