Khalkos reçoit le premier versement aux termes de la convention d'option

Exploration Khalkos inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 4 juillet 2017) - EXPLORATION KHALKOS INC. ("Khalkos") (TSX CROISSANCE:KAS) a le plaisir d'annoncer la clôture de la transaction d'option avec Dundee Precious Metals inc. (« Dundee ») telle que décrite dans le communiqué du 23 mai, 2017. Khalkos a reçu le premier versement aux termes de l'entente, soit un montant 92 500$ en espèces et 10 000 actions ordinaires de Dundee. La Bourse de croissance TSX avait préalablement donné son approbation conditionnelle à la transaction.

