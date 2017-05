Khalkos signe une convention d'option avec Dundee Precious Metals inc. concernant la propriété Malartic

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 mai 2017) - Exploration Khalkos inc. (« Khalkos ») (TSX CROISSANCE:KAS) a le plaisir d'annoncer la signature d'une convention d'option avec Dundee Precious Metals inc. (« Dundee ») octroyant à Dundee l'option d'acquérir un intérêt indivis maximal de 71% dans la propriété aurifère Malartic. Cette propriété, détenue à 100% par Khalkos, est située à proximité de la prolifique faille de Cadillac à environ 12 km au nord-ouest de la mine Canadian Malartic (Mines Agnico Eagle-Yamana Gold inc.) et à 2 km à l'est de la mine Lapa (Mines Agnico Eagle). La clôture de cette transaction est assujettie à certaines conditions, incluant l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Aux termes de la convention, Dundee pourra acquérir un intérêt maximal de 71 % dans la propriété Malartic sur une période de six ans, selon les modalités suivantes :

1) Première option d'acquérir un intérêt de 51% au cours des trois premières années Dundee aura l'option d'acquérir un intérêt de 51% dans les trois premières années en : i) versant à Khalkos des paiements en espèces totalisant 412 500 $, dont 92 500 $ sera payable à la clôture; ii) émettant à Khalkos 70 000 actions ordinaires de Dundee, dont 10 000 seront émises à la clôture; et iii) encourant des dépenses d'exploration totalisant 2 500 000 $, incluant un engagement ferme de 500 000 $ durant la première année. 2) Deuxième option pour acquérir un intérêt additionnel de 20% (pour un total de 71%) dans les trois années suivantes Une fois que Dundee aura acquis un intérêt de 51%, elle aura l'option d'acquérir un intérêt additionnel de 20% dans les trois années suivantes en encourant des dépenses d'exploration totalisant 3 500 000 $.

Dundee sera le gérant des travaux durant les périodes d'option.

Dundee aura également le droit de participer, pour un minimum de 50 % du montant souscrit, dans tous les placements subséquents de Khalkos.

Robert Gagnon, président de Khalkos, énonce : « L'équipe de Khalkos est fière de s'associer avec un producteur minier solide comme Dundee pour poursuivre les travaux sur sa propriété Malartic. »

