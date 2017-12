Kinross avise Yorbeau de son retrait du Projet Rouyn

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 déc. 2017) - Les Ressources Yorbeau Inc. (TSX:YRB) (la "Compagnie" ou "Yorbeau") annonce qu'elle a été avisée par KG Exploration (Canada) Inc., une filiale de Kinross Gold Corporation ("Kinross"), qu'elle met fin à son option d'acheter un intérêt de 100% dans la propriété Rouyn de Yorbeau.

Selon l'entente d'option (communiqué du 25 octobre, 2016) Kinross s'était engagée à investir 3 millions (dollars canadiens) en frais d'exploration pendant les premiers 18 mois ainsi qu'un minimum de 12 500 mètres de forage. Dans les faits, Kinross a complété 24 149 mètres de forage sur la propriété en 12 mois. La Compagnie est très satisfaite de la quantité de forage complété dans les cadres de l'engagement de 3 millions, et considère que la grande quantité de forage effectué avec les 3 millions reflète la localisation très favorable du projet ainsi que l'excellent contrôle des coûts rendu possible par l'excellente collaboration entre le personnel de Kinross et celui de Yorbeau.

La Direction de Yorbeau considère que le forage a beaucoup fait progresser le projet Rouyn en confirmant l'extension en profondeur des systèmes minéralisés de Lac Gamble et Astoria, avec des améliorations locales en teneur et continuité. Le forage a aussi confirmé que localement deux structures minéralisées à Astoria (Footwall and Lower Piché) peuvent se combiner pour former des zones plus épaisses et donc plus favorables à l'extraction minière éventuelle. Les meilleurs résultats sur la zone Lac Gamble incluent 7.9 g/t Au sur 5.9m, 14.7 g/t Au sur 3.0m, et 10.0 g/t Au sur 3.0m. À Astoria, les meilleurs résultats ont été obtenus dans le trou AS-17-678 qui a recoupé 5.4 g/t Au sur 30.1m, incluant 23.7 g/t Au sur 4.1m. D'autres analyses appréciables à Astoria incluent 11.6 g/t Au sur 4.7m et 5.3 g/t Au sur 13.0m, ces dernières incluant des intervalles plus courts à teneurs plus élevées. Ces résultats de forage ont été publiés dans des communiqués datés respectivement du 8 mai et du 19 Septembre, 2017, avec la localisation des trous montrée sur des sections longitudinales.

Avec le retrait de Kinross du projet, Yorbeau va maintenant reprendre le forage de cibles plus près de la surface qui incluent une anomalie géophysique près de la Faille Cadillac, et l'extension de la structure de l'ancienne mine Stadacona qui se poursuit à l'intérieur de projet (cible Wright-Rouyn - voir communiqué du 18 avril, 2012). Ce forage est planifié pour débuter durant le premier trimestre de 2018.

M. Gérald Riverin, PhD, géo., une personne qualifiée (tel que défini par NI 43-101), a révisé et approuvé le contenu de ce communiqué de presse.

La propriété Rouyn détenue à 100 % par la Société contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d'infrastructures souterraines substantielles et ont fait l'objet de rapports techniques conformes au Règlement 43-101, lesquels comprennent des estimations de ressources. En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent la propriété Scott Lake, laquelle est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse daté du 30 mars 2017) et sur laquelle un Étude Économique Préliminaire a été récemment complétée.

