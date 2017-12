Kintavar Exploration lance son premier programme de forage sur la propriété Mitchi détenue à 100 %

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 déc. 2017) - Kintavar Exploration Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX CROISSANCE:KTR), est heureuse d'annoncer le début du premier programme de forage sur le projet de cuivre-argent stratiforme plissé situé à 100 km au nord de Mont Laurier (Québec) et à 50 km au sud de Parent et du chemin de fer menant à Rouyn-Noranda.

Faits saillants du programme de forage

Premier programme de forage du projet Cu-Ag stratiforme plissé récemment découvert

Minimum de 1 000 mètres pour environ 12 forages

Priorité sur le corridor sud de Sherlock-Watson

Extensions est et ouest des indices identifiés durant l'été seront investigués ainsi que les forages historiques réalisés par Noranda en 1971

Trois (3) anomalies géophysiques (PP) parallèles qui correspondent en surface aux indices de Sherlock et Watson 3 seront investigués.

« Ce premier programme de forage de la propriété Mitchi représente une priorité pour Kintavar et notre équipe a accompli un travail exceptionnel en complétant les demandes de permis et les engagements communautaires pour débuter les forages prévus cet hiver. Nous sommes très heureux d'avoir le soutien des communautés locales et des Premières Nations alors que nous passons à la prochaine étape d'exploration sur la propriété Mitchi. Un système Cu-Ag stratiforme plissé dans le Grenville représente un nouvel environnement géologique qui n'a jamais été exploré auparavant dans cette région. Nous concentrons actuellement les forages sur le corridor sud pour mieux comprendre ce système minéralisé à l'échelle régionale. Ce programme de forage nous permettra de poursuivre les travaux d'exploration 4 km à l'est et à l'ouest des indices Sherlock et Watson comme démontré par les levés géophysiques aéroportés, et de commencer à travailler sur le corridor nord de Nasigon." a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar Exploration.

À propos de la propriété Mitchi

La propriété Mitchi (approx. 21 000 hectares, détenue à 100 %) est située à l'ouest du réservoir Mitchinamecus et à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier. La propriété s'étend sur plus de 210 km2, elle est accessible par un réseau bien développé de routes forestières et une sous-station hydro-électrique est localisée à 14 km à l'est. La propriété est située dans la portion nord-ouest de la ceinture métasédimentaire centrale de la province géologique du Grenville. Plusieurs indices aurifères et/ou cuprifères et/ou argentifères et/ou manganifères ont été identifiés à ce jour et comportent des caractéristiques suggérant un gîte de type ''cuivre stratiforme dans unités sédimentaires" dans le secteur Est et des caractéristiques s'apparentant aux systèmes porphyriques ou ''IOCG", ainsi que de type skarn, dans le secteur ouest. Osisko Mining détient une redevance de 2 % sur 39 cellules désignées sur carte (CDC) et une redevance de 1 % sur 21 CDC de la propriété Mitchi.

Divulgation selon le Règlement 43-101

Alain Cayer, P. Geo., MSc., Vice-Président Exploration de Kintavar, qualifié selon le Règlement 43-101, a supervisé et approuvé la rédaction des informations techniques de ce communiqué de presse.

